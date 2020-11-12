中国疼痛战略发布 全方位优化疼痛管理

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，“有V 无痛”中国疼痛战略发布会在辉瑞普强，即未来的晖致（Viatris）展台召开。以打造我国特色疼痛诊疗之路，为疼痛学科及多学科协作系统性规划，开启疼痛医学新篇章。启动会上，中国疼痛防控与健康促进战略蓝皮书——《中国疼痛医学发展报告（2020）》发布，并启动“疼痛防治基层行”项目，帮助基层规范诊疗。

中国疼痛战略发布仪式

国家卫生健康委中国人口宣传教育中心副主任石琦表示：“此次中国疼痛战略的推出，从战略规划、蓝皮书、防治基层行等方面发动各界力量，不断促进疼痛诊疗水平的提升，扩大疼痛医疗服务的可及性，推动我国疼痛诊疗服务的规范化、标准化、同质化，以更好地满足疼痛患者需求，为提升全民健康素养、促进健康中国建设而不懈努力。”

多维度发力 推动中国疼痛战略加速实施

疼痛是人体受到损害或疾病侵袭的预警性信号，是一种常见的临床症状，而慢性疼痛是一种独立的疾病。特别是对于基层的疼痛患者，受医疗服务条件限制，无法及时诊疗导致病情加重，使得中国慢性疼痛诊治现状极不乐观。

“当前我国疼痛领域学科的发展仍面临诸多短板与挑战，存在治疗现状不乐观、供给需求不平衡、技术规范不足、人才配备不均衡等问题，这些都对疼痛领域的发展提出了更紧迫要求。” 中国医师协会疼痛科医师分会会长、中日医院疼痛科主任樊碧发表示：“此次中国疼痛战略规划的发布，从国家、学科临床、医生、患者、大众五大维度发力，第一阶段重点建设稳固基础，融合发展创新利远，将学科建设与学科协作互融互动，两者协同发展推动政策融动；同时制定临床规范，优化诊疗工具，让疼痛治疗更加可行可及，并且要向大众讲好‘疼痛故事’，加强公众教育、提高公众疼痛防治意识，多个层面积极采取措施，阻止和减少慢性疼痛给人类社会带来的影响。”

疼痛蓝皮书赋能疼痛防控，助疼痛领域新发展

为推动健康中国战略实施，提高疼痛患者的生活质量，会上发布了中国疼痛防控与健康促进战略蓝皮书——《中国疼痛医学发展报告（2020）》。蓝皮书集结了国内政策、临床、公卫权威专家共同制定，由清华大学出版社出版，面向政策决策者、临床医护工作者、患者与大众，融合疼痛学科国家政策与临床现状的洞察解析，对疼痛领域作出了全方位的总结与解读。

疾控领域专业人士介绍，疼痛蓝皮书总结了疼痛学科领域基础研究与临床实践的精华，从疼痛认知、疾病负担、诊断与临床评估、疼痛治疗等多方面做出了全面的阐释，尤其强调了机制镇痛和基于生物-心理-社会医学模式的疼痛综合管理，有助于推动疼痛科普宣传工作，促进全民对疼痛的正确认知。同时，蓝皮书为疼痛政策制定与战略实施提供理论保障，为我国疼痛领域发展提供政策建议，填补医学科学发展史上有关疼痛政策研究的空白。

辉瑞普强大中华区首席医学官于巍表示：“我们一直致力于健康知识的传播，在疼痛慢病管理领域宣传正确健康的理念，也一直在支持疼痛战略的实施、规范诊疗教育，以及未来质控中心的建设。我们将不遗余力，在中国疼痛领域发展的道路上鼎力支持，为无痛中国梦的实现不断注能。”

推动战略加速实施，力促基层疼痛规范诊疗

为了规范基层疼痛诊疗，提高大众疼痛防治能力，“疼痛防治基层行”项目的启动将优质医疗下沉到基层，扩大医疗卫生服务覆盖面，以惠及更多疼痛患者。该项目以线上+线下结合模式进行，通过举办线下多学科交流会、疼痛相关疾病诊疗线上培训会及疼痛相关技术规范巡讲会、示范中心短期培训班、公众健康科普宣教、患者教育等一系列活动。预计覆盖约200个县、500家医院，参与医生4200人次，受益公众及患者13000人次。

樊碧发表示：“此次疼痛防治基层行的开展将有助于切实提高基层医生和县级医院对骨关节及疼痛相关疾病的识别及诊治水平，提高公众和患者对于骨关节疾病的认知水平与防治保健技能，对于贯彻落实健康中国战略、推进基层卫生医疗服务能力提升具有重要意义。”

辉瑞普强中国区医院业务副总裁任强表示：“晖致将是一家着眼于医疗健康未来的公司。使命是帮助世界各地的人们在生命的每个阶段生活得更加健康。我们致力于成为中国医疗卫生体系的重要合作伙伴，并将充分发挥自身的全球资源和医学专业优势，为中国疼痛患者提供有效的解决方案，并积极履行企业社会责任，与疼痛领域专家共同推动疼痛知识的科普宣教，让更多的人认识和关注疼痛。未来，我们希望能与社会各界展开更为广泛的合作，帮助中国疼痛患者乐享无痛人生。”