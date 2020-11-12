天津一份大比目鱼外包装核酸检测呈阳性

新华社天津11月11日电（记者栗雅婷）记者从天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，天津市卫生健康委11日接到天津市疾控中心报告，在天津市静海区对辖区冷链生产经营企业环境、食品、从业人员开展“两全、两覆盖”新冠病毒核酸检测工作中发现，该区台头镇杰群水产批发店的1份大比目鱼外包装涂抹样本核酸检测结果呈阳性，经天津市疾控中心复核，确定为阳性。

天津市卫生健康委副主任、市疾控中心主任顾清介绍，目前，天津市静海区已对涉疫企业进行物品溯源和封存管控管理，并迅速开展流行病学调查、排查、处置等工作。已对初步排查出的阳性标本暴露人员及其密切接触者、一般暴露人员共计59人进行了核酸检测，已出结果的23人均为阴性，其他结果待出。

初步溯源调查结果显示，这批货物来自天津市津南区，津南区已检测了45份样本，结果为阴性，相关检测工作仍在进行中。