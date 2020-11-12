天津一份大比目鱼外包装核酸检测呈阳性
栗雅婷
新华社天津11月11日电（记者栗雅婷）记者从天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，天津市卫生健康委11日接到天津市疾控中心报告，在天津市静海区对辖区冷链生产经营企业环境、食品、从业人员开展“两全、两覆盖”新冠病毒核酸检测工作中发现，该区台头镇杰群水产批发店的1份大比目鱼外包装涂抹样本核酸检测结果呈阳性，经天津市疾控中心复核，确定为阳性。
天津市卫生健康委副主任、市疾控中心主任顾清介绍，目前，天津市静海区已对涉疫企业进行物品溯源和封存管控管理，并迅速开展流行病学调查、排查、处置等工作。已对初步排查出的阳性标本暴露人员及其密切接触者、一般暴露人员共计59人进行了核酸检测，已出结果的23人均为阴性，其他结果待出。
初步溯源调查结果显示，这批货物来自天津市津南区，津南区已检测了45份样本，结果为阴性，相关检测工作仍在进行中。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn