推动应急产业高质量发展（纵横）

提到应急装备、应急产业，很多人觉得离自己很远，因为灾害、事故似乎只会在新闻上看到。其实，在人们的日常生活中，安全风险无处不在，一次不经意的用火，一次不守规矩的驾车，都可能带来无法挽回的损失和伤害。

当前，伴随着我国新型城镇化、工业化、信息化深入推进，各类突发事件的破坏力更大，防控难度也不断加大。重特大安全生产事故、火灾等灾害事故时有发生，给人民生命财产安全与经济社会发展带来了巨大影响。

有鉴于此，加快科技创新，推动应急产业高质量发展，显得尤为重要。应该注意到，近十几年来，我国应急产业不断发展，从“找不到、调不来、用不好”到今天门类齐全，从简单的手电、口罩、帐篷发展到陆海空一体的数字化、智能化装备，应急产业规模已达万亿元，一跃成为我国公共安全体系的重要物质基础与技术支撑。

也应该看到，目前在一些关键装备技术方面仍存在短板，部分高端安全装备市场还是空白，难以应对部分重大、新生、高难度突发事件，亟须突破核心关键技术，研发具有我国自主知识产权的应急装备。

因此，应急产业要顺应新一轮全球科技革命与产业变革需要，推动人工智能、机器人、新一代互联网信息技术与应急产业深度融合，加大研发创新投入，提升应急产业科技含量和技术水平，提升相关企业和机构的服务能力与质量。在采访中，笔者发现，拥有国内自主知识产权的应急装备、应急技术越来越得到广泛应用，而且与国外设备相比，国内产品具有高性价比与符合国内需求等优势，应该重点发展。

与此同时，应急产业还应加大科技人才培养力度。优化高校、科研院所学科设置，从实际出发，培养符合我国应急产业发展需要的人才，加快高层次创新人才引进速度，促进交流、沟通、跨学科合作。

此外，还要完善应急产业的科技创新机制。建立“产学研用”有效合作机制，打通科技成果产业化与市场化渠道，提高应急科技成果市场经济效益。建立创新型产业组织体系，构建起围绕产业链的科技创新组织体系并发挥作用，助力应急产业快速发展。

（摘编自《经济日报》，原题为《让科技赋能应急产业发展》）

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 05 版）