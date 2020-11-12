依法约束整治粮食浪费行为

本报北京11月11日电 （记者王比学）全国人大常委会珍惜粮食、反对浪费专题调研组11日举行第二次全体会议，研究讨论专题调研报告稿，部署有关工作。全国人大常委会副委员长吉炳轩、郝明金、武维华出席。

在听取专题调研组成员和国务院有关部门意见建议后，吉炳轩指出，开展珍惜粮食、反对浪费情况专题调研，是全国人大常委会贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为重要指示精神的具体行动。从调研情况看，国务院和地方各级政府加强宣传引导，完善体制机制，推动形成厉行节约、反对浪费良好风尚，取得阶段性成效。他强调，要进一步做好生产、粮食管理环节节粮减损工作，做好消费环节制止餐饮浪费工作，强化宣传教育，加强立法、强化监督，为保障国家粮食安全、养成文明餐饮习惯提供有力法治保障。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 06 版）