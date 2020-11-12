用忠诚担当践行“人民至上、生命至上”（金台锐评）

2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍组建成立。习近平总书记亲自为国家综合性消防救援队伍授旗并致训词，提出“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的要求。国家综合性消防救援队伍组建两年来，以实际行动践行习近平总书记重要训词精神，不辱使命、不负重托、全力以赴，保持24小时驻勤备战，闻警即动、冲锋在前、敢打必胜，成功应对处置各类灾害事故，有效防范化解重大安全风险，有力保障人民群众的生命财产安全，受到党和人民的高度赞誉。

作为应急救援的主力军和国家队，国家综合性消防救援队伍从理念、职能、能力、机制等方面加快转型，特别是针对重大风险主动防范并提前预置力量，针对综合救援需要补充配备专业装备。在各类灾害事故处置中当先锋、打头阵、挑重担，以救民于水火、助民于危难的实际行动，初步走出一条中国特色消防救援队伍建设新路子。

如今，这支队伍的职责大为拓展。从主要履行防火、灭火职责和抢救人员生命为主的应急救援任务，转变为在继续履行灭火救援职责的基础上，承担起各类灾害事故的应对处置任务。像水灾、旱灾、台风、地震、泥石流等自然灾害和交通、危化品等事故都成为这支队伍的主责主业。

国家综合性消防救援队伍机制不断优化。着眼“大应急”体系建设，制定部级应急预案和响应手册，建立多部门会商研判、预警响应机制，与军队、社会应急力量和大型企业建立联勤联动联保协作关系，初步构建了畅通高效的应急指挥机制。

为实现从处置“单一灾种”向应对“全灾种”“大应急”转变，国家综合性消防救援队伍深化救援理念、组织指挥、联动机制、专业训练、保障能力等方面改革创新，在实战中锤炼队伍、磨合机制，提升综合救援能力。特别是在今年的抗洪救灾过程中发挥出的巨大效能，充分体现了我国应急管理体系改革的显著成效。

我们相信，这支队伍一定能够继续扛起防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的神圣使命，不断加快提升队伍正规化、专业化、职业化水平，全力推进消防治理体系和治理能力现代化，用忠诚担当践行“人民至上、生命至上”的铮铮誓言。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 19 版）