扶持规范老年助餐服务（提案提要）
提案人：全国政协委员丁梅
案由：据统计，我国目前约有4000万失能半失能老人。针对居家养老的需求，老年助餐服务应运而生。近年来，各地在发展老年助餐服务方面进行了有益探索，但仍存在供餐单位生产能力相对不足、送餐环节存在食品安全隐患、助餐服务资金缺口大等问题。
建议：强化顶层设计。相关部门在充分调研的基础上，借鉴老年助餐服务先行地区的成功经验，制定出台老年助餐服务产业促进办法，在全国范围内推广老年助餐服务。
加强标准建设。按照居家养老送餐和社区集中就餐两种模式开展老年助餐服务标准化建设，对食品原料采购、加工、分餐、配送、食用全流程制定标准化规范。依托各社区、居（村）委会的老年日间照料服务中心食堂、养老机构食堂、社区食堂等助餐机构开设老年助餐食堂，配备专业化管理团队，为老人提供配餐、就餐、个性化送餐服务。
推进信息化建设。运用“互联网+”和大数据技术，开发老年助餐服务信息平台，提升助餐服务智能化、信息化和便捷化水平，打造线上、线下融合发展的助餐服务网络。
吸引社会力量参与。采取“企业让一点、政府补一点、慈善捐一点、个人掏一点”的办法，多元拓展资金来源。实行送餐补贴、减税优惠等政策支持，吸引更多社会餐饮服务单位加入到养老助餐事业中来。为从事养老助餐服务的企业开通行政审批绿色通道，加快企业落地速度。
（文 阳整理）
《 人民日报 》（ 2020年11月12日 18 版）
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