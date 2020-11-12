新华社乌鲁木齐11月10日电题：专家：新疆疫情救治关口前移帮助患者早日康复

新华社记者潘莹、白志强

自10月24日在每周常态化核酸检测中主动发现首例感染者以来，截至11月9日24时，新疆（含兵团）确诊病例和无症状感染者已连续两天“零新增”，眼下，一些病人已经治愈并陆续出院，部分无症状感染者也逐渐解除医学观察。正在新疆参与医疗救治指导工作的东南大学附属中大医院副院长邱海波教授表示，新疆这次医疗救治关口前移效果明显，无症状感染者转成确诊病人的比例非常低，同时，病人康复速度比较快，这和新疆整体防控策略密切相关。

按照新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部常态化疫情防控的部署要求，新疆各地将防控关口前移，建立常态化预警机制，对重点人群实行“应检尽检”，每周开展常态化核酸检测。此次疫情首例无症状感染者就是在对“应检尽检”人员每周常态化核酸检测中发现的。

“这次疫情中感染者到医院时间非常早，这是我们以前没有遇到过的。”邱海波近日在接受记者采访时说。从年初参加武汉抗“疫”，到此后转战东北等地，邱海波参与了国内多地疫情“阻击战”。今年7月乌鲁木齐疫情发生后，邱海波同国务院联防联控机制派出的其他国内优秀专家赴疆开展医疗救治指导工作。这次疫情后，他再度进疆。

邱海波表示，每周对一些重点岗位的重点人群开展核酸普查，这就把核酸阳性人员很快筛查出来。无症状感染者和确诊病例一样，被收治在定点救治医院进行医学隔离观察，并立即给予中医药和抗病毒的预防性干预治疗。只要无症状感染者从影像学上发生一点改变，即使肺部出现很小的阴影，我们就把它当成确诊病例。通过积极有效的早期干预，从这次疫情救治整体情况来看，无症状感染者转成确诊病人的比例非常低。

“可以说，新疆的防控策略让我们的早期治疗成为可能，也成为挡住新冠肺炎患者病情进一步发展的重要原因。”他说。

据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，10月24日0时至11月9日24时，累计治愈出院确诊病例21例，无症状感染者解除医学观察54例。

此次疫情发生两周后，已有患者开始出院。针对病人康复速度比较快的原因，邱海波分析说，此次疫情中，普通型和重型患者临床症状不典型，甚至没有临床症状。7月乌鲁木齐疫情中，有9%的病人会发展成重症（包含重型和危重型病例），而此次重症比例比较低，且有一半以上普通型病人没有临床症状，仅有影像学改变，这也是目前我们对重型病例治疗很有信心的原因。

根据此前公布信息，国家卫生健康委疾控局与中国疾控中心流行病学调查专家组成工作组，与新疆维吾尔自治区疾控中心流调队伍及喀什当地流调力量共同开展的流调结果表明，新疆疏附县疫情与此前乌鲁木齐疫情病毒不具有相关性。“那么这种不同的病毒基因型是不是造成这次疫情新冠病毒毒力有所下降的原因，我们正在做进一步研究和观察。”邱海波说。

11月9日，在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的疫情防控工作新闻发布会上，自治区党委宣传部副部长、新闻发言人王武龙表示，目前来看此次疫情防控工作取得了阶段性成效，但是，“零新增”不等于“零风险”，疫情防控任务依然艰巨繁重，必须继续严格落实各项防控措施，确保早日打赢局部地区疫情防控歼灭战。

“现在进入冬季后，当地在社区防控中要格外注意老人及未成年人可能面临被新冠病毒感染的可能性，特别是要防范有较多基础性疾病的老年人被感染后转为重型、危重型的高风险。”邱海波提醒说。