天津中风险地区干部职工出具核酸报告前暂缓到岗
新华社天津11月10日电（记者梁姊、王井怀）10日上午，天津市滨海新区疫情防控指挥部办公室发布《关于做好居住中风险地区干部职工工作安排的通知》。通知提出，居住中风险地区干部职工须持7日内核酸检测阴性证明到岗工作，核酸结果出具前暂缓到岗。
11月8日凌晨2时，滨海新区疾控中心实验室报告环境样本中一个冷库的门把手核酸检测结果为阳性，随后报告1名装卸工核酸检测结果为阳性。
根据中风险地区疫情防控工作要求，通知就滨海新区机关居住中风险地区干部职工工作作出安排，要求相关干部职工积极配合街道、社区组织的健康排查和核酸检测工作；须持7日内核酸检测阴性证明到岗工作，核酸结果出具前暂缓到岗；非必要不离开本区域，如必须出行尽量不乘坐公共交通工具。
自11月9日24时起，天津将滨海新区汉沽街、中心渔港冷链物流区A区和B区划定为中风险地区，天津市其他区风险等级不变。
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