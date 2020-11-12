不可不知！脑卒中的三级预防
余燕红
“老年人都意识到秋冬交替防中风。”日前，中山大学附属第三医院神经内科副主任彭福华教授在义诊活动上说，“遗憾的是，我们发现很多老人家，他虽然吃了降压药或降糖药，但血压、血糖的控制仍达不到标准，这是很危险的。”针对脑卒中危险因素，应采取有效的一、二、三级预防措施，可以降低脑卒中的发生。控制已患病者的病情，降低脑卒中的发病率、致残率和死亡率。
一级预防
彭福华介绍，一级预防主要针对未患脑卒中的人群。通过早期改变不健康的生活方式，积极主动地控制各种危险因素，从而达到使脑卒中不发生或推迟发病年龄的目的。
改变不健康的生活方式包括：戒烟、限酒、合理膳食、减肥、坚持体育锻炼等；需要积极控制的危险因素包括：高血压、高血糖、高血脂，同时包括房颤后血栓预防等。
二级预防
针对发生过一次或多次脑卒中的病人。通过寻找病因和控制可干预的危险因素，达到预防或降低脑卒中再发危险、减轻残疾程度的目的。“已发生过中风的病人面临着更高的再发中风风险，发生中风后需要终生接受二级预防，以防中风再发”。
三级预防
对脑卒中患者积极开展临床治疗，防止病情加重，预防器官或系统的残疾和功能障碍；积极开展功能康复，恢复或改善器官或系统功能。“药物治疗不能停，建议长期到正规医院专科门诊随访。”彭福华表示，针对不同高危因素，开展有针对性、个体化的治疗和干预，是降低脑卒中复发率的有效措施，预防效果明显。（记者 余燕红 通讯员 周晋安 甄晓洲）
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