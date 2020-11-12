袁隆平超级杂交有机水稻 在阳春市试验种植成功
杨世华 张俊
南方日报讯 （记者/杨世华 张俊 通讯员/黄智 孙俐莉 关向荣）金秋时节，稻谷飘香，时下正是晚造水稻收获时节。笔者获悉，由袁隆平院士团队在阳春市春湾镇自由村高村自然村试验种植的超级杂交有机水稻进入成熟期，一片丰收在望的景象。
笔者在高村超级杂交绿色有机稻试验田看到，该片试验田面积31亩，主要种植有“湘两优900”和“超优千号”两个品种，是袁隆平团队在广东省的第一个试验示范基地。从今年7月5日育秧、8月2日移栽，再到现在水稻成熟即将收割，科研团队120多个日日夜夜对水稻的土壤、水温、施肥等进行精细化管理，最终试验种植取得成功，预计亩产将超过600公斤。
据中植同惠（广东）生物工程有限公司高级农艺师秦万贵介绍，袁隆平超级杂交水稻试验田采用绿色有机耕作方式，严格按照技术标准进行耕种、管理，使这个田块的水稻长势均衡、穗大粒多、结实率高、绿色无公害，有较高的产量，此外，该片有机稻试验田试验成功，还与高村自然村当地得天独厚的自然条件密不可分。
据了解，阳春是全国粮食生产大县，这次袁隆平超级杂交水稻在高村自然村试验种植成功，是阳春市委市政府重视科技扶贫、重视粮食生产、重视乡村振兴的重大举措，将进一步推动该市粮食生产高质量发展。
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