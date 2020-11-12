猪肉价格环比下降3.9%

南方日报讯 （记者/王彪 通讯员/粤调）11月11日，国家统计局广东调查总队发布2020年10月物价指数显示，当月广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，环比与上月持平。从同比看，食品价格上涨1.4%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.4%，服务价格下降0.5%。

10月，广东工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.5%，环比与上月持平；工业生产者购进价格指数（IPI）同比下降4.1%，环比上涨0.1%。

“黄金周”旅游出行价格上涨

从环比指数看，10月份CPI由上月下降0.1%转为持平。其中，食品价格下降0.8%，降幅较上月扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.2个百分点。

食品中，生猪生产持续恢复，猪肉价格下降3.9%，降幅比上月扩大2.7个百分点；牛、羊肉价格分别上涨1.0%、0.5%。

专家分析认为，市场供应充足，鸭肉、鸡肉价格分别下降1.1%、0.8%；受台风、气温转凉等因素影响，鲜菜价格上涨1.5%；受苹果、国产红提等应季水果供应充足、蜜柚等水果临近退市价格下跌等因素影响，鲜瓜果价格由上月上涨1.6%转为下降1.6%。

此外，非食品价格由上月持平转为上涨0.2%。专家分析认为，“黄金周”拉动旅游、出行、娱乐消费趋旺，推动部分服务类价格涨势明显。其中，飞机票价格上涨14.2%，旅行社收费价格上涨5.4%，旅馆住宿类价格上涨3.9%，其他住宿价格上涨6.7%。受全国车险综合改革政策影响，车辆保险价格下降15.6%。

与此同时，因政策调价，汽、柴油价格分别下降2.3%和2.5%；天气转凉，液化石油气消费进入旺季，价格上涨4.7%；受国际金价波动影响，铂金饰品、金饰品和银饰品价格分别下降4.0%、2.3%和0.9%。

从同比指数看，10月份CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落1.0个百分点。其中，食品价格上涨1.4%，涨幅比上月回落4.4个百分点，影响CPI上涨约0.34个百分点。食品中，随着翘尾影响进一步减弱及市场供应持续改善，猪肉价格上涨0.4%，涨幅比上月大幅回落；鲜菜价格上涨11.6%，鸡蛋、鸡肉、鲜瓜果价格分别下降15.2%、11.3%和3.8%。非食品价格下降0.3%，降幅比上月缩小0.1个百分点，影响CPI下降约0.24个百分点。

汽车制造业价格显著上涨

从环比指数看，10月份PPI由上月下降0.3%转为持平。其中，生产资料价格、生活资料价格分别由上月下降0.2%、0.5%转为持平。

调查的38个PPI行业大类环比指数“15升17降6平”，行业上涨面为39.5％，比上月扩大10.5个百分点。

专家分析认为，重点关注行业呈现这些主要特点：石油和天然气开采业降幅明显。受国际原油价格持续下跌影响，石油和天然气开采业，石油加工、炼焦和核燃料加工业价格分别下降5.2%和1.8%；通用和专用设备制造业涨幅较明显。国内疫情防控局面整体向好，市场订单有所增加，文化、办公用机械制造价格涨幅明显，为3.6%；汽车制造业价格显著上涨。本月汽车整车制造价格上涨1.3%，拉动汽车制造业价格显著上涨0.7%，其中，运动型多用途乘用车（SUV）价格上涨3.1%，基本型乘用车（轿车）价格上涨0.6%。

从同比指数看，10月份PPI下降1.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降2.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点；生活资料价格下降0.7%，降幅与上月持平。