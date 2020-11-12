要让限塑禁令“不可降解”

《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）（征求意见稿）》（以下简称“限塑10条”）日前发布。据悉，“限塑10条”除了禁止、限制部分塑料制品的生产和销售外，更聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递等重点行业，强化减塑力度，严控一次性塑料制品向自然环境泄露。

在“双11”之际讨论“限塑”话题可谓非常应景。随着电商体量不断增大，每逢“双11”来临，电商企业和仓储物流企业进入作业高峰期，作为基本物料的“主力军”——塑料制品行业也到了爆仓期。可是，你有没有想过，在你开心“买买买”之后，在家坐等收快递时，一场“生态灾难”也正在悄悄降临。绝大部分快递材料无法有效回收，特别是那些不可降解的一次性塑料包装，需要上百年才能在大自然中被完全降解。是到了我们该做点什么来改变这种现状的时候了。

“限塑令”我们不陌生了，不过与过往相比，北京“限塑10条”，有不少新亮点。比如，限用也限产、行政机关率先垂范等。在限用方面，几大塑料污染“重灾区”行业悉数纳入，并列出治理时间表。餐饮业，年底将禁用不可降解一次性塑料吸管；批发零售业，年底将禁用不可降解塑料袋；电商快递业，2025年底将禁用不可降解塑料胶带；住宿会展业，不得主动提供六类一次性用品。在限产方面，全市范围内将禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋……对违规行为也有交代，拟将违规生产、销售、使用塑料制品等行为列入失信记录。

应该说，“限塑10条”是一套立体的、全链条的治理制度体系，既着眼未来又兼顾现状，比较务实，若得到很好的执行，对于塑料污染治理将大有裨益。让公众担心的，恰恰是执行力，执行不能掉链子，否则“限塑令”也容易成为“可降解的”禁令。这种担心并非杞人忧天，早在十几年前，就有类似的政策措施出台，效果却乏善可陈。

实践证明，不长牙齿的“限塑令”，注定啃不动塑料垃圾。要让“限塑令”长出“牙齿”，法律地位要高、限制标准要严、执行要得力、处罚要到位。比如，在生产环节，政策不允许生产某类塑料用品，要说到做到，对违规企业“拉闸停电”，红牌罚出场，不搞网开一面。 （连海平）