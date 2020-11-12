这套下午茶 暗藏了“珠玑”

进入11月，冬天已然开启。南方的冬天不似北方寒冷，只是早晚间多了几分寒意，而在广州更是阳光普照，我们更习惯合并称之为“秋冬”。暖阳打在人的脸上，暖意从心间直升而起。尤其是下午茶时光，更加愿意选择在户外或是靠着窗边的位置，望着树木枝头上的变化，草丛间的变迁，以及马路上匆匆行走的路人步履，感受着秋意盎然的广州以及曼妙的广州下午茶味道。

如珍珠一般宝贵

晚熟的苹果在每年的10月份左右上市，硕果累累，昭示着这一年的丰收。我们习惯于将它作为饭后水果啃食，可到了西点师傅的手里，这季节的自然馈赠便成了甜美的苹果蛋糕。广州富力丽思卡尔顿酒店的西饼房主厨谢尔诚先生带来的，是平日里并不多见的香草黑加仑苹果蛋糕，它也是诸多西式精致点心中最为吸睛的一款。

以香草慕斯作为底托，中间带着香甜的苹果馅以及黑加仑馅。苹果馅儿势必要经过打磨和煮制，用当季的苹果品种则最佳，果蓉细腻得宛如给小宝宝的辅食。黑加仑馅添了几份香，熟透的黑加仑果实圆润呈黑色，富有丰富的花青素和微量元素，对于气血的补充也有不错的作用。这件香草黑加仑苹果蛋糕，以酷似贝壳的白巧克力包裹着小巧精致的粉色彩珠，乍一看，犹如白色礁石上的珍珠蚌。这与这场下午茶所在地珍珠酒廊遥相呼应了。

珍珠酒廊刚刚完成了焕新升级，主色调改以浅蓝色及米色，以其多层次的繁复工艺和精致细节为载体，展现从容优雅的、如珍珠般的气质。这一套下午茶也合乎情景地命名为“珠光掠影”，全新设计的下午茶架拥有贝母般温润的光泽。镜面托盘上，精巧的珍珠点缀在点心周围，熠熠生辉。无怪乎城中淑女们纷纷前往打卡，一时间成为近期火热的打卡胜地。

这套下午茶里，那焦糖泡芙也暗藏“珠玑”。巧克力焦糖淋面如珍珠般光滑亮泽，内藏树莓果馅酸甜适口，一颗小小的珠子点缀在两层泡芙的顶端，玲珑别致。咸点也同样充满惊喜，形如珍珠状的肥肝配晶莹咖啡奶冻，“珠圆玉润”名副其实。香煎鳕鱼粒，则带来源自海洋的鲜嫩与清新，与珍珠的“产地”形成本质上的呼应。

如智能汽车一般炫酷

智能科技与美食的碰撞，带来的是西点师傅呈现于下午茶餐桌上的别样火花。齿轮以及代表智能电动汽车环保出行的蓝色色调，这些都成为广州正佳广场万豪酒店饼房厨师长Hellen的灵感元素，她将其汇入自己对甜品设计的理解中，炮制出缤纷甜品。一层薄薄的香醇巧克力球包裹酸甜可口的蓝莓和细腻绵柔的奶油芝士，口感丰腴醇厚。外壳的巧克力之脆与内里的芝士慕斯形成对比式口感，这是“蔚来星球”芝士蛋糕，配搭以齿轮元素，不仅体现汽车产品的基本成分，更是点缀在“酷感之轮”甜品之上的点睛之笔，使柔美的草莓奶酪蛋糕顿时朋克时髦。

齿轮蛋糕实际上是草莓奶酪蛋糕。“灵动之光”是酥皮香缇泡芙，里头是香草做的香缇奶油馅心，外头是酥皮泡芙，酥脆与柔软的碰撞，是Helen比较习惯塑造的味觉冲击。

如茶一般悠长

下午茶，茶常常是用来品饮的，广州南丰朗豪酒店饼房行政厨师长Terrance用它来制作甜品，甜品和茶的碰撞，为食客带来味蕾的新体验。曼特尼珈黑巧克力伯爵茶慕斯以及姜味意式奶冻配洛神花茶草莓奶油，就是两款融合茶元素的特色甜品。伯爵茶为黑巧克力平添了几抹花香与茶香，让黑巧克力不再禁锢于沉闷的严谨中，转身为跳跃的精灵。

洛神花茶的悠然，平缓了意式奶冻的辣姜之味，加之草莓奶油的甜美，它既迎合了女士们的需求，姜能养生，又丰富了风味。据介绍，在保留最佳风味的基础上，西点师傅还特别减少了糖分和脂肪的使用，达到了甜蜜享受与健康轻脂的平衡统一。此外，搭配定制的Langham Rose朗廷玫瑰图案Wedgwood瓷器和精美的银器，为下午茶时光增添了一丝尊贵典雅的气息。(记者曾繁莹 通讯员许可萱、杨怡、黄瑜)

记者点评

在一线城市里，西式下午茶已经兴起了好些年。它不似港式下午茶那般的放纵随意，亦没有正统欧式下午茶那般的隆重严谨，介乎二者之间，因此成为了闺蜜聚会、轻商务洽谈的优质聚餐，满足了下午时段会面交流的需求，总比在咖啡馆里一人一杯咖啡来得更正式一些。如同一篇文章少不了一个主题，一套下午茶也不能空泛散漫，西点师傅们总会煞费苦心地给予它一个“主旨”，这个主题通常只持续一段时间，半个月到两个月不等。

但是，如何将主题呈现出来，又不失风味呢？老实说，即使是在五星级酒店阵营里，下午茶的品质也是极为参差的，不同的西点师傅对西点的创意理解、造型呈现以及口味塑造有着悬殊的对比。随着异业合作的火爆，各式品牌元素被融入西点中，兼顾融合需求以及美观美味显然是一门需要花时间花心思打磨的课业。色彩、颜色是最简单的呈现方式，内涵的延展以及整体的塑造更是努力之处，而这一切并非闭门造车可以完成，多走出去，多一些的交流、互动、碰撞、深化学习，对于提升才有更大的帮助。