迎接各方食 冬味贴秋膘

秋冬时节贴秋膘，大开的胃口也做好了迎接四方吃食的准备。近日，来自广州多家粤菜餐厅的6名粤菜师傅齐聚一堂，以天然优质食材进行全新组合相融，打造最鲜味的冬食，6道菜呈现6味：鲜、酸、辣、和、香、甜。

鲜，来自海洋的自然馈赠。新鲜的5头鲍鱼，在厨师精湛的刀工下被片成数片厚薄均匀的鲍鱼片，它在等候着与另一佐味食材日本青瓜的相逢。日本青瓜的脆甜，甚至可直接作为水果直接食用。但二沙壹号厨师长锋哥却不这么做，他用独门酱汁来腌制这脆青瓜，经过数个小时的渗透，青瓜已然吸收了汁水的味道，在它本有的爽甜上，又多了一抹酱香。青瓜与鲜鲍鱼片共冶一锅，还特别加入飞过水的核桃仁。秋冬是果实丰收之季，核桃健脑又补肾，恰恰也符合厨师以食疗养生的理念。

酸，酸汤肥牛。这份酸是天然之酸，源自有机番茄。空中一号厨师长龙哥亲自挑选上好的番茄，用纯天然的方法发酵2个月，加以各种原材料包括木姜子等调制1小时，制成老坛风味特色的番茄酸汤。这本是传统的风味，所用的肥牛也再度升级，选用了鲜切新西兰肥牛，肉味更加浓郁了。

辣，重庆口水鸡。徐博馆聪哥带来纯生态养殖200天的“贰佰鸡皇”，皮爽肉滑，配上自家制作的川味酱汁，集麻辣鲜香嫩爽于一身，餐前来一份，口水直流。

和，家烧南海三鲜烩花胶，这本是宁波特色的做法，现今由六味大师餐厅行政总厨强哥改良后，融入粤式手法。南海三鲜指的是白仓鱼、黄花鱼和九肚鱼，三者各有特色。白仓鲜美、黄花鱼细腻、九肚鱼滑嫩，三海客结合可谓恰到好处。鲜香汤汁裹满手打年糕，软糯弹牙，加入花胶和和美美。

香，避风塘炒波士顿龙虾。南海渔村厨师长华哥拥有30多年总厨资历，他将生猛波士顿龙虾鲜香发挥得淋漓尽致，爆炒的香气渗入到嫩滑的龙虾肉中，肉质嫩滑细致，风味独特。

甜，牛油果蛋糕。法国巧克力制成的脆皮，包裹着用新鲜智利牛油果制作的牛油果慕斯，融入百香果酱流心湿润浓郁，这是来自二沙壹号的点心师傅升级的人气甜品。(记者 曾繁莹)