糖尿病人群褒碗灵芝山药猪骨汤
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：饱腹控糖
推荐人群：糖尿病人群
材料：猪骨500g、灵芝（鲜品）30g、山药100g、生姜3片（3人份）
制作方法：灵芝切成小片或小块状，山药削皮后切小块，猪骨洗净斩件焯水后捞起备用；将所有材料一起放入锅中，加入清水1000ml，大火烧开后转小火1小时，加盐调味即可。
汤品点评：这周六是世界糖尿病日，我国的糖尿病患者不少。糖尿病需要忌口很多食物，老火靓汤也要尽量避免。对于一些老广来说确实有些难熬，今天小编就给大家推荐一款不仅控糖还能全家饮用的汤水——灵芝山药猪骨汤。
现在很多基础研究都证明，肠道菌群也许是我们控制血糖的重要靶点。吃进去而不能被人体直接吸收利用的食物残渣到肠道后可以被细菌分解利用，产生各种功能不一的化学物，从而影响人体健康。
其中，灵芝多糖作为中医药研究的重点，就被动物研究证明能作为益生元调控肠道菌群。通过代谢产物降低血糖及胰岛素抵抗，还能起到减低食欲、减轻体重、调节免疫力等作用。另一方面，山药作为纤维含量高的根茎类食物，用来替换主食中的部分米饭也能起到控糖、维护肠道菌群健康的作用。
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