高价格并不意味高营养

面对形形色色的奶产品，我们到底该如何挑选？

“市面上的普通牛奶，是黑白花奶牛所产的奶。这些牛经过了千百年的品种选育，已具备了超强的产奶能力，产奶量远高于其他动物。与这种奶牛相比，其他动物的产乳量较低，价格自然偏高。”阮光锋说，但价格高并不意味着营养价值高，牛奶和其他动物奶的营养价值差异不大，只是味道会有所不同。

范志红表示，若是为补充钙、蛋白质，完全可以选择价格较低的普通牛奶。

此外，范志红补充道，有研究表明一些对牛奶过敏的幼儿、病人和体弱者对骆驼奶、驴奶接受程度较好。“这些产品为一些特殊人群，提供了更多的营养选择。”她说。

所有人都适合喝这些小众奶吗？

对此，阮光锋表示，由于小众奶的营养成分与母乳差异较大，所以1岁以下的婴儿是不能直接饮用骆驼奶、水牛奶、羊奶等小众奶的。

“每种动物成长所需的营养是不同的，它们所产的奶含有的营养也就有所不同。不管是牛奶、羊奶，还是驴奶、骆驼奶、水牛奶，只要是合格的产品，都是不错的食物，都能为人体提供蛋白质和钙。只不过，每种奶的营养成分不尽相同，但也没必要过于纠结微小的差异，奶毕竟只是膳食的一部分，对人体健康并不起决定作用。选择喝哪种奶，主要看个人喜好和消费能力。”阮光锋说。

此外，冯旭表示，虽然植物奶多种营养成分的含量都不及动物奶，但植物奶也有自己的优势。

比如，豆奶中含有高品质的植物蛋白、脂肪和维生素，而且其卵磷脂和维生素E的含量高于牛奶，长期饮用能够调节血脂、保护肝脏、防止血管硬化。

那么，喝小众奶是否存在安全隐患？

范志红表示，如果购买饮用未经加工的小众奶，确实可能存在一定的安全隐患。以骆驼奶为例，我国大部分骆驼都是处在散养状态，它们是否携带致病微生物，不得而知。从散养的骆驼中挤出来的奶，需要由农户送到当地工厂，或者由工厂派人一家一家地收。在这个过程中，生奶就有被微生物污染的可能。在收到生奶后，企业会进行杀菌、灭菌等处理。所以，如果想喝这类奶的话，建议选购有资质的企业生产的灭菌奶、奶粉等产品。