用有机肥种的蔬果易细菌超标？ 不存在表皮无菌的天然蔬果

民以食为天，和饮食有关的传闻，一般最能引起人们的关注。近来，一则关于“农家有机肥种出来的蔬菜水果容易细菌超标”的推文，在朋友圈被疯转。事实果真如此吗？

首先，需要明确一个常识：细菌是无处不生、无处不在的微生物。在自然界中，细菌就像空气一样到处都是，要想找一处没有细菌存活的地方或一个完全脱离细菌而存在的物体，除非通过特殊技术处理，否则是根本不可能的。

通常，细菌被分为两种：致病细菌和非致病细菌。致病细菌是一些特殊细菌，对生物体来说，感染上它们就会得细菌性疾病。人类有免疫系统，一般来说可以抵御这类疾病。可当免疫系统不正常、免疫力下降时，人们则可能无法抵御细菌入侵。与致病细菌相对应的，是非致病性细菌，也就是对人类无害的细菌。

农家有机肥中确实存在一定量的细菌，但农家有机肥或化肥的肥效，正是因为这些细菌、真菌等微生物才得以发挥出来。这些微生物会分解农家有机肥，也会加快化肥的分解，将肥料转化成植物根系所能吸收、利用的营养成分。

如果没有细菌、真菌这些微生物的存在，无论是农家有机肥还是化肥，都不能通过生物作用得到分解转化，转变为植物需要的营养物质，也就无法真正体现它们的价值。换句话说，缺少这些微生物，所有未分解转化的肥料都将成为毫无用处的“废料”。

农民种出来的蔬菜水果，无论用什么肥料，都会携带一定量的细菌，然而这些细菌只存在于有机物的表皮。如果这些细菌已进入蔬菜水果内部，那用不了一两个小时，果蔬就会腐烂。那些在菜市场上被细菌污染、已明显开始腐烂的蔬菜水果，也不会有人买。所以，我们只要保证在食用前用清水认真、反复地将蔬菜水果冲洗干净，使表皮上细菌的数量降至安全范围，就可以放心食用了。

总之，农家有机肥也好，化肥也罢，在肥料分解的过程中，都要依靠细菌、真菌等微生物。没有这些帮手的参与，根本不可能种出可口的蔬菜水果，而且无论在什么土壤中，都不可能种出没有细菌的蔬菜水果。细菌于农作物，是相互依赖、相互共存的关系，所以大家尽可以放心食用，只是注意在吃之前一定要清洗干净。