从养猪到养虾 湖北十堰深山里的“绿色转型”

“看！这就是我们新养殖的南美白对虾，76天，从最初半厘米长，已长到六七厘米了！”11月6日，记者走进位于十堰郧阳区柳陂镇黎家店村的宇翔生态农业开发公司养虾车间，该公司总经理李务飞指着一个个虾池喜滋滋地介绍道，“再过一个月，这些虾就可正式对外出售了！”

记者了解到，这里原是郧阳区一家大型养猪场，号称郧阳区万头养猪场，共建设大小猪舍20栋，栏舍面积7300平方米，年获净利润200万至300万元，经济效益十分可观。

但因该养猪场位于丹江口库区湿地自然保护区，同时该养猪场三面环水，紧邻汉江。为保一库净水永续北送，2017年，该公司果断将养猪场关闭。

养猪场关闭了，企业如何转型发展？2017年底，郧阳区大力推广香菇种植产业，政府出台相关补贴政策，一个菌棚补贴2万元。为此，该公司大刀阔斧改造猪舍，拆掉猪舍护栏、粉刷墙壁、消毒处理……很快，一个个猪舍变菌房。

经过两年发展，如何针对农场实际，发展既经济又环保的产业？经多方调研，他们最终决定通过循环水养殖南美白对虾。

养虾车间门外，但见两个水池正在蓄水。专业养虾人员刘富强说，这是两个中转池，我们将汉江水抽到这两个水池里，加入适量盐以及钙、镁、钾、硼等微量元素，调配好后再输送到各个养虾池中。

循环水养虾，水究竟是如何循环的？刘富强将记者领到车间一侧，数台设备正在轰轰作响。这台是微滤机，这台是蛋白分离器，这台是生物滤池……刘富强指着一台台设备介绍说，我们将虾池里的水首先转入微滤机，过滤掉养虾粪便及吃剩的虾饲料等大颗粒，然后通过蛋白分离器过滤掉小颗粒，紧接着转入生物滤池，通过生物方式去掉水中的芽孢细菌、光合细菌、消化细菌等，最后经紫外线消毒后循环利用。

“通过试养，虾苗长势达到预期，可以说我们在深山里养虾已大获成功！”李务飞信心满满地说，循环水养殖南美白对虾具有产品质量安全、可控、环保等优势，加上汉江进入十年禁渔期，循环水养虾前景看好。（记者 刘志伟 通讯员 叶相成 郑 洲）