是去是留 阑尾炎到底要不要做手术？

在大家心目中，阑尾炎是一个“小毛病”。由于现代医学检查手段、抗生素，以及外科技术的进步，阑尾炎可以及时得到诊断和治疗，因此治愈率非常高。但是即便在当前先进的医疗条件下，阑尾炎依然有1～5/1000的死亡率，阑尾切除手术仍有1/1000左右的死亡率。所以就阑尾炎这个常见病来说，正确的诊治依旧具有重要的意义。有人认为阑尾既然是身体的一个器官必有其作用，不可轻易切除。那么，阑尾炎到底是该保守治疗还是忍痛割爱呢？下面听听专家怎么说。

医学这么发达 为啥阑尾炎还容易漏诊

急性阑尾炎是最常见的胃肠外科疾病。阑尾炎在人群之中的发病率是千分之一，高发的年龄段是20～40岁。阑尾根部长在盲肠上，阑尾前端也是盲端；阑尾很细，直径只有0.6～0.8cm。在消化道之中，阑尾成为最容易被粪便或食物残渣堵塞的部位。一旦阑尾管腔被堵塞了，这里的细菌就会大量繁殖，于是就会发生阑尾炎。

为什么现代医疗这么发达，阑尾炎还是容易被漏诊？大家知道阑尾位于右下腹部，但是阑尾炎早期的腹痛却位于上腹部或者肚脐周围。阑尾炎早期表现出来的腹痛主要是由于管腔被堵塞压力升高导致的，这时的腹痛和胃肠道痉挛没有太大的区别。阑尾早期炎症只是局限在阑尾最内一层（黏膜层），这时候医生很难通过检查腹部体征发现阑尾炎。所以在急性阑尾炎早期，症状和体征都不典型，这就是为什么很多阑尾炎在这个阶段不能确诊的原因。

大概从最初出现腹痛6～8个小时以后，阑尾炎症发展到相对靠外面一层（浆膜层）的时候，医生才能在患者的腹部检查出明显的压痛。在这个时候，患者的腹痛也从上腹部“转移”到右下腹部，单从症状和体征就可以很容易诊断阑尾炎了。

手术是治疗阑尾炎最好的选择

阑尾一端开口于盲肠，另一端是盲端，一旦被堵塞不太容易解除。阑尾只有黏膜层具有完全修复能力，所以只有一些很轻的阑尾炎在解除了梗阻之后能够痊愈。较重的阑尾炎症会波及阑尾的肌层和浆膜层，即使感染暂时被控制，也会遗留瘢痕，大多数会复发。在年龄大于12岁以后，阑尾基本上失去了生理功能，切除也不会对身体造成很大的影响，更何况切除的是患了病的阑尾。所以说，阑尾切除是治疗阑尾炎最好的方式。

那么，对于孕妇和多病的老年人，切除发炎的阑尾会不会有危险？有一些特殊人群，其中就包括孕妇和老年人，阑尾一旦发炎很难通过单纯抗感染（抗生素）得到控制。手术虽然有风险，但是和炎症加重对身体的损害相比，承担相对小的手术风险而使得炎症得到控制才是明智的选择。孕妇因为子宫增大推挤大网膜等腹腔内脏，阑尾发炎后不太容易被局限，炎症蔓延较快，出现腹膜炎早。形成腹膜炎以后，孕妇和胎儿都会受到很大的损害。选择手术，及时中断炎症的发展是最理智的选择。

对于老年人也是一样的道理。老年人阑尾炎发展快，尤其是合并有动脉硬化、糖尿病的患者，特别容易发生阑尾坏死和穿孔。严重感染还会加重原有心、肝、肾等疾病，在感染严重之前及时手术同样是理智的选择。

小小阑尾炎可能掩藏的大危险

急性阑尾炎的病理类型由轻到重，有单纯性阑尾炎、化脓性阑尾炎、坏死穿孔性阑尾炎等几种。到了化脓性阑尾炎阶段，患者腹腔和全身感染的症状就非常明显了，会出现发热、局限性腹膜炎、白细胞升高等等表现。如果不得到及时治疗，感染很可能会蔓延。

到了化脓性阑尾炎阶段，阑尾所在部位，也就是右下腹的肌肉出现保护性紧张，患者触摸时明显感到腹肌强硬，这时需要尽快到医院就诊。如果阑尾出现坏死穿孔，导致弥漫性腹膜炎，患者会出现整个腹部肌肉发硬。坏死性或者穿孔性阑尾炎会出现感染中毒性休克，很可能危及生命，这时需要紧急到医院救治。

阑尾炎后面会隐藏着什么更大的危险？阑尾肿瘤和盲肠肿瘤，有时候会引发阑尾炎，或者临床表现和阑尾炎相似。因此对待一些上了年岁的阑尾炎患者，医生会做更多的检查来发现和排除这些隐藏在阑尾炎背后的疾病。如果是这些疾病，简单的阑尾切除就不够了，可能需要做更大的手术。

文/高志刚（北京朝阳医院西院）