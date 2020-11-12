北京青年报记者从北京市疾控中心获悉， 目前免费接种工作已经启动，中小学生将由各学校和预防接种门诊统一组织接种，老年人要戴好口罩，不要扎堆聚集。同时全市设立了480家自费流感疫苗接种点，有接种意愿的个人可在2021年2月底前预约接种。同时，疾控中心也建议公众分别按照统一组织和提前预约方式合理安排接种时间，有序接种疫苗，选择在居住地附近的预防接种门诊进行预约，不要多点预约，以免造成资源浪费。

需要引起注意的是，在接种流感疫苗前，有五个常识需要大家搞清楚。

什么人尤其需要接种流感疫苗？

流感发病风险较高的人群，和高发人群接触密切的人群。包括医疗卫生保健人员；60岁以上人群；敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的工作人员；6－59月龄婴幼儿；患有慢性肺病（包括哮喘）、心血管疾病、肾病、肝病、血液病或代谢性疾病（包括糖尿病）的成人和儿童；长期患有神经系统疾病的成人和儿童（如认知障碍、脊髓损伤，或其他神经肌肉疾病等）；长期接受阿司匹林治疗的儿童和青少年（6月－18岁）；长期居住在敬老院、疗养院和其他慢性疾病护理机构的人员；准备在流感季节怀孕的妇女；以及小于59月龄婴幼儿、大于60岁老人、其他流感高危人员的家庭成员，及照看、护理他们的人员，特别是照看6月龄以下婴儿的人员。

哪些人不适合接种流感疫苗？

不适宜接种人群包括，对疫苗中所含成分过敏者，包括辅料、甲醛、Triton X-100等；其他严重过敏体质者；有格林巴利综合征病史者；未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病患者；各类疾病的重症患者慎用；急性发热、急性感染，慢性疾病急性发作的病人，待病愈后接种。

除上述现象外，凡健康状况不适者、禁忌症不易掌握者慎用。

值得一提的是，根据我国2015版和最新2020版《药典》规定，对“鸡蛋过敏”不再是流感疫苗的接种禁忌。

接种流感疫苗前要做哪些准备？

接种前应该做好下面的准备工作：了解流感疫苗的禁忌症；了解自己的身体状况，如果自己不很清楚是否属于禁用、慎用流感疫苗的人群，就要到接种门诊向医生进行咨询，让门诊医生帮您判断是否可以接种；好好休息，让身体保持在一个较好的生理状态；在卫健委、疾控中心等官方网站了解接种门诊的分布地点，就近接种。

接种疫苗时应当注意什么？

接种疫苗当天，记得不要空腹接种。别忘了向门诊医生索要疫苗接种知情同意书，并如实填写知情同意书。接种完毕后，还需在接种点留观30分钟。回家后，尽量保持接种部位的清洁干燥。且接种之后一天之内注意观察体征，如果出现持续发烧等现象，可以就近到医院就医，并向接种单位医生咨询并报告。

文/本报记者 李洁