正大天晴医联深度战略合作 赋能互联网医疗新未来

10月30日，由中国医师协会智慧医疗专委会与人民网·人民健康主办，正大天晴药业集团与医联协办的“晴系健康 智联未来”2020智慧医疗发展论坛在北京举行。会上，正大天晴与医联举行了战略合作启动仪式，双方将共同携手联动医疗健康产业链上下游，助力打造健康新生态，让医患在互联网医疗模式下能真正获益，助力健康中国战略目标早日实现。

据了解，此次正大天晴和医联共同携手，通过长期持续的深度合作，涵盖肝病、呼吸、感染、内分泌、心脑血管、肿瘤等慢病领域，将着力打造一个以数据为基础，患者为中心、广覆盖、高渗透、个性化的互联网医疗管理平台。

正大天晴药业集团股份有限公司董事长谢承润

正大天晴董事长谢承润表示，正大天晴一直秉承“以患者为中心，以医生为核心”的理念，此次合作将双方优势进行互补，拓宽了医药在互联网上的问诊和支付，以及拓展了慢病管理边界。在为患者提供更好服务的同时，帮助医生开展规范化的患者全病程管理，利用数字化技术拓宽互联网医疗服务边界，助力构建一个真正意义上“多学科、全覆盖”的线上线下一体化医疗健康服务生态体系。

医联创始人、CEO 王仕锐

医联创始人、CEO王仕锐表示，医联致力于打造综合型互联网医院，不单单局限于患者的咨询服务，将从检测、影像、医保支付、健康管理咨询、心理咨询等多方面入手，对患者进行全流程、全闭环的疾病管理。借助互联网大数据向患者提供个性化、定制化医疗解决方案、辅以AI和远程检测技术开展疾病全程干预，助力新药研发以及相关研究。

“在我看来，最好的医学人文关怀其一是能精准把控患者所有需求，并能及时给予帮助。其二是帮助医生搭建更多的供给，解决医疗供给跟需求之间不匹配的问题。”王仕锐提出，医联通过此次与正大天晴合作，将进一步向专业化的医疗领域延伸，将药品、线下药店、医生等资源打通。与此同时，医联也将打造自己的医助团队、健康管理师团队，以及人机结合新技术，进一步为患者提供更多的医疗供给。

随着互联网医疗的进一步发展，以大数据引领的智慧医疗也是关注的重点，通过平台数据积累助力企业药品研发也是此次合作的关键之一。“大数据在未来的发展将会越来越重要，但是当前大数据建设方面还存在诸多不足。”王仕锐表示，当前数据互通、以患者为中心的全数据链条没有完全建设好，医院之间存在的信息孤岛，院外数据集合积累不足等问题存在于当前在智慧医疗发展过程中。未来，在大数据方面还有很多发展的空间，且需要进一步完善相关法案规范数据中的用户隐私和数据使用的问题，能够让大数据更有效的利用，助力AI智慧医疗，推动药企的创新研发。

“一直以来正大天晴专注于创新药研发，从仿创为主到以创新为主导，致力于服务1亿以上家庭的健康。此次同医联的合作可以视为正大天晴的‘二次创业’，希望正大天晴能作为医联的产品经理，一起为患者提供更优质的互联网医疗服务。”谢承润表示，正大天晴多年来一直深耕医疗行业，深度了解医生和患者的真实需求，有丰富线下医疗资源。此次新冠肺炎疫情加速了互联网医疗的发展，新常态下，当前互联网医疗的发展还面临着一些问题，尤其是在向线下延展的过程中。正大天晴希望能够利用自身的线下资源有效地与互联网行业通力合作，联通线上线下，进一步为互联网医疗赋能。同时将继续联合更多的合作方进行互联互通，进一步拓宽互联网医疗领域，搭建更完善的整体医疗生态战略闭环的生态圈。

谢承润进一步表示，未来正大天晴将进一步承担社会责任，用更加国际化的视野推动医疗行业与其他行业的整合与融合，不仅包括创新药研发，也将在商业模式、发展战略、经济化管理方面进一步创新，推动产业生态链的打造和行业创新。