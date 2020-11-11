美敦力携起搏领域多项创新科技再次参展第三届进博会

近日，美敦力在第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上举办“无形守护，全线放心”中国起搏新时代媒体访谈会。

会上，中国医师协会心律学专业委员会主任委员、中国医学科学院阜外医院张澍介绍说：“随着我国工业化、城镇化、人口老龄化的不断加快，心血管疾病发生率和死亡率仍在快速提升，尤其是在心律失常疾病防治方面存在着巨大的压力，亟需联手各方来应对。”

中华医学会心电生理和起搏分会主任委员，四川大学华西医院黄德嘉强调：“国家始终把人民健康放在首位，近年来不断加大对于急特需创新医疗产品的引进力度，在此次进博会上，让我们看到了创新治疗方案、良好患者预后、治疗费用降低，等多点发力实现疗法可及性和可负担性的有机平衡。”

中华医学会心电生理和起搏分会候任主任委员、中国医学科学院阜外医院华伟表示，这次进博会我们看到很多心脏植入届的新产品出现，特别是引人注目的新一代无导线起搏器，不仅实现无导线起搏，还具备房室同步性功能，将为患者提供更接近人体功能的血液动力。另一个是兼容核磁共振3.0T传统起搏器，有了这一款兼容核磁共振检查的起搏器，让患者能够接受各种诊断和治疗。而在心脏猝死治疗领域，我们看到了一款非常有效预防猝死的心脏除颤器，通过埋在患者心脏处，通常能在20秒内完成除颤。许多高科技产品的应用会进一步造福广大患者。

美敦力大中华区心脏及血管业务集团副总裁林松表示：“‘进博效应’医疗领域不断溢出，这是中国对外开放的重大实践突破和力度创新，让众多像美敦力这样的跨国企业看到了中国坚持开放共赢的态度，也坚定了美敦力继续扎根中国、深耕中国、造福中国的决心。”