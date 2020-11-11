中医药文化传播行动正式启动 大力推动中医药融入群众生产生活

人民网武汉11月11日电 11月7日，国家中医药管理局、湖北省人民政府共同举办“中医药文化传播行动启动”仪式，采取线上线下相结合方式，在北京直播间进行线上直播，同步在武汉市首义广场举行线下活动。国家中医药管理局党组成员、副局长王志勇，湖北省政府副秘书长陈家伟出席活动并致辞。

王志勇指出，此次抗击新冠肺炎疫情中，中医药全程参与、深度介入，筛选出的适用于治疗各型新冠肺炎的唯一通治方“清肺排毒汤”，正是从中医典籍中汲取智慧，由经典方剂优化组合而成，也是全国使用面最广、湖北武汉主战场使用量最大的方剂。令人感动的是一批批中医药工作者白衣执甲、逆行出征，用实际行动诠释了“大医精诚”的文化理念和职业精神，其背后不可或缺的正是精神的力量、文化的力量。

王志勇强调，实施中医药文化传播行动是落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神的重要举措，国家中医药管理局将联合有关部委，以此为抓手，推动中医药文化广泛、科学、有序传播，让中医药文化更加融入群众生产生活，成为群众促进健康的文化自觉，为建设健康中国作出更大的贡献。

陈家伟表示，湖北省委、省政府高度重视中医药工作，将传承发展中医药、建设中医药强省作为省级发展战略。新冠肺炎疫情发生以来，湖北作为抗击疫情的主战场，中西医结合成为这次疫情防控的一大特色和亮点。湖北中药材资源丰富，中医药文化底蕴深厚，发展中医药氛围浓厚，将继续坚决贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神，充分发挥好中医药在维护人民健康、促进经济社会发展中的重要作用。

全国人大教科文卫委员会、全国政协教科卫体委员会、教育部、科技部、国家民委、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家林草局、国家药监局、全国总工会、中国科协、中华慈善总会、中央广播电视总台等部门以视频形式对行动启动表示祝贺。“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦通过视频连线与直播间网友及武汉现场观众进行交流。

在武汉线下活动现场，开展中医药主题表演，开设中医药抗疫、贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神、中医药扶贫等专题展览，为群众提供中医药健康咨询服务，发放中医药科普宣传品，普及中医药健康养生知识和文化理念。

据悉，下阶段，国家中医药管理局将联合有关部委，深入挖掘传承中医药文化精髓，打造一批中医药文化品牌产品，建设一批中医药文化体验场馆，培育一批中医药文化传播平台，推动中医药文化创造性转化、创新性发展。