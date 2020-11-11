嗜好砖茶也会中毒 地氟病侵害牙齿损害骨骼

长期大量饮用高氟砖茶可导致人体内摄入过量氟，从而引起以牙齿、骨骼损害为主的一种全身性慢性蓄积性中毒——饮茶型地方性氟中毒（以下简称地氟病），该类型氟中毒病区主要分布在西藏、四川、青海等有长期饮用砖茶习惯的地区。近日，国家卫健委印发《饮茶型地氟病健康教育核心信息》，旨在进一步加强饮茶型地氟病流行区健康教育，提高病区群众健康意识，引导群众购买饮用含氟量合格（小于或等于300毫克∕公斤）的低氟砖茶，有效降低病区百姓氟摄入量水平，从源头上保护好自身的牙齿和骨骼。

中华医学会地方病学分会主任委员、全国地方病防治专家咨询委员会副主任委员、哈尔滨医科大学中国疾病预防控制中心地氟病防治研究所所长高彦辉教授介绍说，茶树是一种能够高度富集和凝聚氟的植物，砖茶含氟量在500—800毫克/公斤，高者达1000毫克/公斤以上。砖茶是边疆地区居民的生活必需品，居民年砖茶消耗量一般为几公斤，多者达十几公斤甚至几十公斤。而一旦摄入过量的氟，就会引起氟中毒，轻者表现为氟斑牙，重者则患上氟骨症。

氟斑牙是氟中毒的主要临床表现之一，是反映氟中毒最敏感和特异的指标。氟斑牙发生后终生不退，影响外观和美容，还会造成咀嚼及消化功能下降。而氟骨症是以颈、腰和四肢大关节疼痛、肢体运动功能障碍为主要表现的慢性代谢性骨病，严重者肘关节僵硬变形，脊柱弯曲使身体呈C字形，劳动能力显著降低或丧失、生活不能自理，乃至瘫痪。

高彦辉教授提醒，饮茶型地氟病最有效的干预措施是不要购买未获得食品生产许可、无标签标识以及来源不明的砖茶。另外，要养成正确的饮茶方式，建议第1—2泡茶汤只用作冲洗茶叶，不要饮用，这样能明显减少人体对氟的摄入。此外，泡茶适宜边泡边喝，不适宜用大杯长时间闷泡。高彦辉还告诫说，不喝浓茶、长时间煮沸的茶和浸泡时间过长的茶。尤其在熬煮砖茶的时候不可以放碱，因为在碱性条件下，茶叶中氟的溶出效率更高。（记者 李丽云 通讯员 衣晓峰）