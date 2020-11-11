立冬节气已过，此时正是人体修复、养生的好时节。古人云：秋收冬藏。这个时节，人体的新陈代谢会渐渐变得缓慢，我们应顺应自然规律，多注意收敛、收藏。根据中医“天人相应”的理论，冬季要“藏精气而不外泄”。那么在生活中，立冬后怎样养生呢？

养生重在养“藏”

其实，跟很多动植物会在冬季休眠、冬眠的道理一样，人们也要遵守“蛰伏闭藏”的变化规律，采取以“伏藏”为主的冬季养生保健方法。中医理论认为，每日早睡晚起，日出而作，保证充足的睡眠时间，利于人体阳气潜藏、阴精蓄积。如果衣着过少、过薄，室外温度又较低，容易感冒，继而耗费阳气。那么，人体就会逐渐失去新陈代谢的正常活力。所以,立冬后的日常起居重在“养藏”。

天气越来越冷，防寒保暖提上日程。特别是中老年人，一定要注意对后背的保暖。因为从中医角度讲，背脊由督脉所生，总督全身诸阳，背部受寒容易引起阳气虚衰而诱发呼吸系统疾病。

骨性关节炎与气候变化的关系也十分密切，立冬后还应注意对膝关节的保健。首先做好关节的保暖防寒，其次要进行合理的体育锻炼，如打太极拳、慢跑等。活动量以身体舒服、微有汗出为度，运动贵在持之以恒，而非一味追求强度。

饮食进补宜“温补”

立冬后进补不仅能有效提高人体的免疫力，使气血充盈，有助于改善畏寒的身体情况，还能有效调节体内的新陈代谢，使能量最大限度地储存于体内，为来年的身体打下基础。

此时，人们的饮食进补应以温补肾阳为基本原则，即少吃生冷，不宜燥热。可多食用一些有滋补作用的食物，如生姜当归羊肉红枣汤、莲子桂圆银耳汤等。同时，要多吃新鲜蔬菜，避免各种维生素的缺乏。

老百姓常说“冬吃萝卜夏吃姜”，这一点是符合中医养生保健理论的。因为天气寒冷时，多数人都会增加红肉的摄入，但对于脾胃虚弱者而言，肉类食品很可能增加消化系统的负担，而多吃萝卜有助于脾胃消化。

总之，立冬养生的核心就是要注意敛阴护阳，不过也因人而稍有差异。食有谷物、鱼肉和蔬菜之分，人也有男女老幼之别，而体质有阴阳虚实和寒热之辨。本着遵循人体自然生长变化规律，中医学的养生基本原则可理解为青少年以自然生长发育为主，中年人以调理为主，老年人以保健为主。

（作者：北京市隆福医院治未病科医师）