医患之间需要“自己人”般的信任

近日，两则关于医患关系的新闻温暖人心。一则是在暴力伤医事件中毅然为陶勇医生挡刀的患者家属将收到的6000元捐款全部捐出，表示想把“爱心传递下去”；另一则是在手术台上，一位医生意外发现患者手心清晰写着“医生辛苦您了”“谢谢您医生”两句话……

悉数转捐的爱心款，写在手心的感谢语，让人看到了爱心传递的温暖、以心换心的真挚。据陶勇医生透露，这位患者家属家境并不宽裕，常年求医问药更让生活雪上加霜，但因为“一路走来、受到了太多帮助”，她希望回报社会，将所得善款留给更多视障儿童寻找光明。而据当事护士回忆，那位通过“手心写字”感谢医生的患者，本是一位择期手术的病人，当天他毫无抱怨地等到很晚，麻醉前还不住对医护说“你们辛苦了”。对这样的暖心故事，网友纷纷感慨“爱和善良真的会传染”。

诚如有人所比，“医生和病人坐在同一条船上，共同目标是抵达安全健康的港湾”。近些年医患关系总体趋好，但矛盾摩擦也时有出现。客观来说，医患之间天然存在专业壁垒，信息不对称加之求医时的焦虑情绪容易造成一些误解，但另一方面，医患之间却又远非简单的供需买卖关系，有效救治必须建立于充分的信任之上。如何增进医患互信、携手与病魔斗争？除了法律制度护航，体制机制优化，更重要的还是双方将心比心，就如陶勇医生与见义勇为的患者家属那样，在长期关照中，将彼此当做“自己人”。我理解你不易，诊疗开药为你着想；我体谅你辛苦，积极治疗努力配合。当相互理解、相互体谅成为医患互动的常态，仁心爱心就能换来信心安心。

疫情期间，一张“最萌鞠躬礼”的照片走红：一位3岁小患者治愈出院，向护士阿姨鞠躬致敬，护士温馨回礼。而将目光延伸开去，类似这样的温馨瞬间还有很多：方舱医院里，医护人员带患者跳起广场舞；去做CT途中，医生陪伴久久未见阳光的病人共赏夕阳……种种“医患关系最理想的样子”背后，何尝不是一种期待。让医患关系长期向好，广大医护人员在倾力治病救人的同时，应尽量给予患者“常常去帮助，总是去安慰”的人文关怀，而社会也不能总到危难关头才想起医者珍贵，更需要将尊重和爱护体现在日常。

用爱回应爱，才有爱的循环，才有对等尊重下的互敬互助互相扶持。更多人参与这样的接力，这份温情将带动整个社会更加美好。