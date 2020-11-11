培养首都大学生减少餐饮浪费意识

北京市第18期局级领导干部研修二班 周永源

习近平总书记一直高度重视粮食安全问题，指出“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心”，强调要坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯。在节粮减损行动中，首都大学生应该做出表率，在自身切实“厉行节约”的同时，还应发挥引领带动作用，促进全社会形成良好风尚。

为进一步构建预防和减少大学生餐饮浪费的长效治理机制，建议教育主管部门、高等院校、团学组织从“餐饮服务”“宣传引导”“学生主体作用发挥”三个方面发力：

一是要提升餐饮服务水平，努力让学生吃得好、浪费少。高校食堂要及时创新菜品，满足学生不同口味偏好。在售卖方式上，应多采用自助式或称重定价、灵活配比的方式，由学生自主选择、自由搭配、随时盛取，使学生选到爱吃可口的饭菜，购买选取适合自己的分量。同时，可以在食堂和学生宿舍楼内配置冰箱、微波炉等器具，为学生提供剩余饭菜打包和保存、加热条件。

二是强化宣传教育引导，营造浓厚的节粮氛围。要用好世界粮食日、全国宣传周，充分利用食堂标语、橱窗板报、网络媒体等手段，实现宣传教育校园全覆盖。要将节粮宣传融入高校思想政治理论课、形势政策课。要鼓励高校积极开展特色体验式宣传教育活动，将节粮宣传与垃圾分类、环境保护统筹安排、协调推动。宣传教育工作要注重发掘传统文化力量，让中华民族勤俭节约的优秀基因延续传承、一代更比一代强。要灵活运用“光盘领水果、换积分”“节粮小达人”评选等激励手段和措施，探索将学生节约粮食、反对浪费相关表现纳入考核评价体系。

三是发挥学生主体作用，践行和引领“浪费可耻、节约为荣”的社会新风尚。要发挥高校团学组织和学生骨干作用，鼓励更多学生志愿者担任校园节粮“光盘行动”宣传员、劝导员、监督员，鼓励学生同伴间在餐饮节约行为上互相督促，实现自我教育、自我管理、自我监督。要支持鼓励大学生成立学生社团、加入公益组织，走出校园开展节粮宣传教育活动，发挥生力军作用，引领带动全社会一起形成浪费可耻、节约为荣的社会新风尚。