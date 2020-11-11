头晕困倦双眼发黑？ 小心颈动脉出了问题

脑中风是脑血管病的俗称，目前已超过心脏病和癌症成为我国国民的第一位死亡原因。其中，有相当一部分病例与颈动脉狭窄有关。

人体血管就像水管，由于高血压、高血脂及不良的生活习惯等，血管内壁逐步受到破坏。步入中老年，很多人的颈部大动脉开始硬化，形成“粥样斑块”（就像垃圾阻塞水管），导致颈动脉狭窄，严重时大脑处于缺血状态，从而出现头晕、双眼发黑、晕倒或肢体乏力的情况。如果有一些斑块松动脱落，随血流到达脑内，则可能堵塞血管，导致脑中风发作。

那么如何判断有无存在颈动脉狭窄的情况呢？步入中老年后，如果出现过以下情况之一，就需要警惕了：1.经常有头晕、困倦症状；2.曾经有一过性双眼发黑的经历；3.有突发晕倒的经历；4.曾经有突发一侧肢体乏力的经历。这时，最简单的筛查方法就是到医院做颈动脉彩超检查了。（记者张青梅 通讯员魏星、黄月星)