补气补阴就吃黄精炖瘦肉
黄精多产自南方，常生于荒山坡及山地杂木林或灌木丛的边缘，以安徽九华山质量较佳。广州医科大学附属中医医院同德围分院肾病科副主任中医师吴立友介绍，新鲜的黄精切片细腻而干净，晒干的生黄精饮片为淡黄色。黄精既可补气，又可补阴，通过补益肺、脾、肾，能填精生髓，强壮固本。
吴立友介绍，在临床上，大多是用制黄精，制黄精一般用黄酒或者蜜蜂炮制而成。生黄精微微偏凉，制黄精则很平和。用黄精养阴的好处就是，基本不会造成壅滞，比熟地要清透一些，不是很滋腻，与麦冬相比又不太凉，比较柔和。所以在身体没有明显淤结的时候，滋阴首选黄精。下面为大家推荐一款食疗方。
黄精炖瘦肉
原料：制黄精30克，猪肉150克。
制法：制黄精切片，猪肉切小块焯水，全部放入炖盅内，加适量水，隔水炖熟服用。(全媒体记者张青梅 通讯员王健、梁译尹)
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