让美好与生活相伴（文明的力量）

朋友，当你早晨买菜时，干净整洁的菜市场是否令你心情愉悦？当你开车上班时，秩序井然的车流是否令你心情舒畅？当你晚饭后散步时，一尘不染的街道是否令你心情放松？……文明令人幸福，城市生活的点点滴滴构成了我们的幸福感。随着全国文明城市创建如火如荼地开展，越来越多的城市变得更加美好。

整洁环境为生活增色

走进位于南昌市青云谱区的南昌深圳农产品中心批发市场，眼前是平坦的路面、崭新的墙面、多彩的喷绘、干净的店面；耳边是广大消费者、商户的赞叹声。从脏乱差到美如画，“南深农”迎来华丽转身。“南深农”市场是南昌市最大的农产品交易中心，每天都有来自全国各地的蔬菜水果汇聚到这里，又从这里发往省内各地和周边省份。市场经营10多年来，由于硬件设施日渐老化和管理措施不到位等原因，出现了环境卫生脏乱差、内部交通拥堵等问题。

今年，青云谱区推进“南深农”市场整治，效果明显。蔬菜经销商叶师傅说：“我车上原来常年放一双长筒雨靴，下车就穿上。晴天，市场地面满是污渍；雨天，路面积水起码有10多厘米深。现在地面上新铺设了地砖，设置了明渠和暗渠，即使下大雨也不用换雨靴了。”随着停车秩序的好转，曾经因为大车进不来而丢失订单的现象一去不返。蔬菜店主洪向阳说：“如今道路畅通，我每天的蔬菜批发销售额比以前增长了一倍多。”

“我们将围绕‘干净、整洁、有序、便民’的要求，建立常态长效管理机制，不断提升现有13个农贸市场管理水平，完善农贸市场基础设施，彻底解决环境卫生脏乱差和市场秩序混乱等问题。”青云谱区相关负责人表示。

徐汇区是上海市中心城区，是中西文化的交汇地，是近代海派文化的发源地，区域科教文化资源丰厚，经济社会事业发达。近年来，徐汇区对标上海建设卓越的全球城市发展目标，高标准建设、精细化管理，城市环境再上一个新台阶。徐汇区加强工业遗存的更新再造、活化利用，保留2.5公里的铁轨打造“谷地花溪”，把煤炭传送带改造为高架步道，依托龙华机场跑道旧址建设云锦路跑道公园，将油罐、水泥厂等建筑改造成文化场馆，将4万平方米的码头改建成亲水平台，为滨江开放空间积累丰富的历史、人文和载体资源。

和谐交通为生活添彩

我国已进入汽车社会，汽车保有量逐年攀升，而一些交通参与者文明素养不高，闯红灯、乱穿马路、车辆乱停放、不礼让斑马线行人、翻越隔离护栏等行为层出不穷，不但加剧交通混乱，也带来严重的安全隐患。一个城市是否文明，交通状况是一个很直观的指标。通过创建文明城市，不少城市的交通状况焕然一新，群众满意度大增。

“杭州是个车让人的城市”，这是很多外地游客对杭州的突出印象。他们发现在杭州，行人过斑马线时，不论是公交车、出租车还是一般社会车辆，普遍会停车等待行人通过。

“回家看望父母就能在小区里免费停车”，杭州市民最近对于这项新举措拍手称赞。杭州市着眼解决小区车位紧张等问题，在全市范围内创新推出“孝心车位”，以奖励停车礼让、共享周边车位、错时高峰停车等措施，为回家看望老人的市民就近就便提供小区停车位，并在一定时间内免收停车费，2019年共在400多个社区建成2145个“孝心车位”。

乱闯红灯、不礼让行人等不文明交通行为，一度是济南市民反映强烈的问题，在创建全国文明城市的过程中，济南市一方面发动1100余家文明单位主动认领路口，近两万名机关、企事业单位职工踊跃参与活动，在早晚高峰期间参与文明交通引导，劝阻不文明行为；一方面启用具有人脸识别功能的自动抓拍系统，一旦出现闯红灯或不礼让斑马线行人等行为，系统自动抓拍，并通过电视媒体和网络平台曝光。自动识别设备使用后，主要路口行人闯红灯情况和不礼让斑马线行人的行为均大为减少。

2017年，厦门公交率先在全市范围内推广斑马线礼让。在“招招手、您先行”的基础上，厦门市又开展文明交通大提升行动，倡导“挥挥手、快步走”，机动车和行动人共同努力营造文明和谐的交通环境。今年以来，厦门交警部门在部分路段的斑马线旁，新增了一道非机动车道标志线，供自行车和电动车过马路，实现了人车分离。这一提升改造受到了社会各界的好评，也成了“网红斑马线”。“人车分流斑马线”微博话题浏览量达2.6亿人次，获赞近18万人次。厦门市交通运输部门公交服务质量考评结果显示，今年截至目前，全市公交车斑马线礼让率达99.01%。

以人为本让城市更美好

人以城为家，城以人为本。创建文明城市，需要全体市民的支持，只有全体市民齐动手齐参与，城市文明才能从根本上得到提升。

厦门市在创建文明城市过程中，开展“文明创建随手拍”活动，运用“i厦门”平台，发动市民积极参与发现和反映环境卫生、交通秩序、市政设施等问题，参与不文明行为监督，推动问题及时整改，优化城市环境，提升生活品质。今年8月以来，市民群众通过“文明创建随手拍”累计反映各类问题1900多件，均得到有效处置。

济南市注重发挥市民巡访团、市民拍客团、12345市民服务热线 （创城监督专线）、创城媒体监督等群众参与平台的作用。微信督导平台坚持“问题秒发现、秒解决”，24小时不间断检查，天天不间歇督导，群成员通过即时拍下问题图片，即时上传，即时监督整改。

为更有力地调动广大市民的参与热情，济南市还出台《济南市民文明行为促进条例》，下发《关于建立市民文明行为激励回馈机制的意见》，搭建“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台。平台设有7个星级的荣誉称号和尊崇褒奖、减免优惠、政策保障、生活服务、关心关爱五大类激励回馈项目，同时设有线上积分兑换超市和线下市民兑换超市。市民积分越多，荣誉称号级别越高，享受的社会荣誉越多，可兑换的爱心礼品也越多。通过一系列荣誉激励、物质回馈，不断提升市民践行文明理念的成就感、获得感、自豪感，激励越来越多的市民参与到文明城市建设大潮中来。

创建全国文明城市，既是一次城市的全面“体检”，也是一次城市的全面升级。随着文明的脚步越走越快，“城市让生活更美好”正在变为现实。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 13 版）