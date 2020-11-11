中国老促会扶贫行动成效显著

本报北京11月10日电 （记者常钦）日前，中国老区建设促进会成立30周年座谈会在京召开。记者从会上获悉：近几年，围绕老区脱贫攻坚开展的“七项扶贫行动”成效显著。

产业扶贫方面，支持老区产业开发，帮助解决40多万人次的就业难题，组织102个企业与117个老区贫困村开展结对帮扶，至2020年10月底，117个贫困村全部脱贫摘帽，推动50个老区县的品牌农产品在北京等地展览展销。在教育扶贫方面，动员组织243所贫困老区高、中职学校进行共建协作，开展师资骨干培训和就业促进活动，近年来，各地老促会协调各界兴办、改造学校近3万所，资助贫困学生近60万名。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 11 版）