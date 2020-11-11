北京“限塑十条”拟全面治理塑料污染

今年年底北京餐饮业禁用不可降解一次性塑料吸管；全市范围内禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋；党政机关开会将不得主动提供塑料瓶装饮用水……为进一步加强本市塑料污染治理，昨天《北京市塑料污染治理行动计划（2020—2025年）》（征求意见稿）对外公开征求意见，全市将严控一次性塑料制品向自然环境泄露，减少不可降解一次性塑料制品使用。

全市范围内禁售厚度

小于0.025毫米超薄塑料袋

北青报记者注意到，《行动计划》（征求意见稿）共制定了十条具体“限塑”内容，聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业。从这十条具体内容来看，“限塑”内容将重点实施“一控、一减、两促进、三个一批”。

其中，“一控”即严控塑料废弃物向环境泄露；“一减”即减少不可降解一次性塑料制品使用；“两促进”即促进塑料废弃物分类回收和循环利用、促进替代技术和替代产品供给；“三个一批”即“禁限一批”：难回收、易泄露的一次性塑料制品生产、流通和使用，“循环一批”：推广新型包装和物流载具、建立健全高效回收体系，“治理一批”：集中清理塑料污染突出的重点场所、沿线塑料废弃物，建立塑料污染治理制度体系。

《行动计划》（征求意见稿）明确，将禁止、限制部分塑料制品的生产及销售，包括在全市范围内禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。今年年底，全市范围内都将禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化产品（含塑料微珠的日化产品，是指有意添加粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品，如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）。

今年年底北京餐饮将禁用

不可降解一次性塑料吸管

纵观《行动计划》（征求意见稿）内容，除了提出各重点行业、场所的塑料治理要求外，该文件也明确了行动的具体时间表，将分为三个阶段来执行实施。第一阶段是，到2022年本市塑料污染治理政策标准体系初步建立，重点领域塑料污染治理措施全面实施，将充分发挥北京2022年冬奥会和冬残奥会示范引领作用；第二阶段是，到2023年，全市重点行业一次性塑料制品使用强度大幅降低,重点场所、重点沿线塑料污染基本消除，重点用塑单位报告等基础性制度基本建立；第三阶段是，到2025年，塑料污染治理制度全面建立，努力成为国际超大型城市塑料污染治理典范。

针对各重点行业的“限塑令”，也明确了具体的执行时间表，如餐饮业明确到2020年底，全市范围禁止使用不可降解一次性塑料吸管、咖啡搅拌棒；城市建成区外卖（含堂食打包）服务禁止使用不可降解塑料袋；批发零售业，要求到2020年底，本市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店（含配送服务）禁止使用不可降解塑料袋；到2025年底，本市建成区集贸市场禁止使用不可降解塑料袋；快递行业，则要求到2020年底，全市邮政快递及电商配送网点“瘦身胶带”封装比例达到90%、循环中转袋使用率达到95%以上；到2025年底，全市邮政快递网点禁止使用不可降解塑料胶带……

北京重点场所、重点沿线将

严格治理塑料污染

除了聚焦重点行业“限塑”，《行动计划》（征求意见稿）提出，下一步将聚焦本市各体育场馆、旅游景区、文化设施、交通场站等四类重点场所；河道、公路、铁路、背街小巷等四类重点沿线，协同推动塑料污染治理。

如对于四类重点场所的治理，本市将在各体育场馆、旅游景区、文化设施、交通场站等重点场所结合各自塑料废弃物的产生特点试点开展外卖餐盒和塑料包装袋、塑料饮料瓶等塑料废弃物单独回收工作。

河道及其沿线的治理重点，则将结合本市新一轮推进河长制工作方案制定，将治理塑料污染纳入加强河湖水环境综合整治范畴，在临近水源保护区、居民集中区等重点河段沿线持续开展白色污染治理；铁路沿线，全市铁路沿线护网或围墙内外的塑料污染治理，将作为铁路段长和地方段长的“双段长”重要工作职责，加强日常巡查与问题的协调处置；背街小巷，则将把塑料污染治理纳入“门前三包”责任制、生活垃圾分类等相关工作，落实街巷长监督督促、协调处置等职责，以有效解决背街小巷塑料污染。 文/本报记者 林艳

限塑生活中的十大应用场景

《行动计划》的正式版本开始实施后，将对企业的生产和老百姓的生活绿色化产生积极影响，一些生活场景也将会随之发生变化。北京青年报记者梳理出限塑生活中将发生变化的10大应用场景。

场景1 商超租赁购物筐 环保布袋重复用

到今年年底，本市建成区商场、超市将禁止使用不可降解塑料袋，到2025年底，本市建成区集贸市场将禁止使用不可降解塑料袋。鼓励引导使用环保布袋、纸袋等各类可重复利用替代品，探索提供租赁购物筐、购物车等多种服务。

场景2 塑料吸管不再用 搅拌棒杜绝一次性

到今年年底，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管、咖啡搅拌棒。

场景3 鼓励推广直饮杯 餐具消毒重复用

鼓励餐饮企业使用直饮杯替代一次性塑料吸管，鼓励餐饮堂食服务采用可重复使用、可清洗消毒的餐具替代一次性塑料餐具。

场景4 外卖包装重复用 随赠餐具可降解

外卖打包袋将变身可降解塑料袋或可重复利用的购物袋、纸袋，竹木筷子、生物降解刀、叉、勺也将替代不可降解一次性塑料餐具。

场景5 开会不发瓶装水 鼓励自带饮水杯

在党政机关各类会议中也将不会主动提供塑料瓶装饮用水和一次性塑料杯，鼓励参会人员自带饮水杯。

场景6 快递“瘦身胶带”缠 过度包装不见了

电商快递方面，到2020年底，全市邮政快递及电商配送网点“瘦身胶带”封装比例达到90%，循环中转袋使用率达到95%以上， 到2025年底，禁止使用不可降解塑料胶带。

场景7 邮政快递有变化 全用循环中转袋

2022年底之后，全市邮政快递网点将100%使用循环中转袋。鼓励快递企业自主回收废弃包装物，多方共建公共回收平台。

场景8 “六小件”不再免费 用洗洁剂可续充

当入住宾馆时，六类一次性用品也将不会主动出现在客房中，房客可通过宾馆设置的自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式获得相关服务。

场景9 买图书简易捆扎 禁用不可降解袋

进入书店买书时，本市建成区书店将禁止使用不可降解塑料袋，可简易捆扎、牛皮纸包裹等方式将成日常。

场景10 建成区集贸市场 限塑排出时间表

到2023年底，集贸市场塑料购物袋全面实现集中购销，鼓励城市副中心、生态涵养区率先在镇乡和农村集市停止使用不可降解塑料袋。到2025年，本市建成区集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。文/本报记者 武文娟

记者观察

限塑计划是全面绿色转型的抓手

前不久召开的中央全面深化改革委员会第十六次会议明确要求，“对党的十九届五中全会部署的促进经济社会发展全面绿色转型等，要抓在手上、抓出成效”，此次《北京市塑料污染治理行动计划》（征求意见稿），给出了“绿色转型”的重要解题思路。

北京青年报记者梳理《征求意见稿》的相关条款发现，“加强塑料污染治理，积极促进替代技术和替代品供给”有利于催生新的绿色产业，治污先治源，水土污染如是，塑料污染亦然。源头上有了替代品，未来的产业链才能不断优化升级。在禁限部分塑料制品使用、多行业要求全面禁用不可降解一次性塑料袋的背景下，《征求意见稿》提出聚焦可循环可降解关键核心技术材料、水体塑料废弃物及微塑料污染防治技术等等，这些内容，均旨在通过科技研发形成新的绿色产业，从供给侧角度对社会经济绿色发展形成支撑。

在产业链不断优化的同时，创新对于北京经济面的强力支撑，也渗透在意见稿中，如“加强塑料污染治理技术推广，将塑料污染治理技术产品、绿色包装解决方案等纳入本市年度节能技术（产品）及示范案例的征集工作”、“积极推荐优秀创新成果列入国家绿色技术（产品）目录”、“在北京冬奥会、城市副中心、大兴国际机场、回天地区等绿色技术综合应用示范区，为优秀技术提供应用场景”……未来，创新的支撑作用将在这些应用场景中得到充分具体的体现，而这也从侧面反映出北京的经济社会进入到发展新阶段。

北青报记者注意到，虽是针对本市塑料污染领域的行动计划，但《征求意见稿》在各个层面与本市已经出台的多项法规高度关联，反映着本市深化改革的系统性和集成性。今年5月1日起正式实施的《北京市生活垃圾管理条例》，为全市塑料污染治理工作以及本次“行动计划”提供地方法规保障；落实《背街小巷环境精细化整治提升三年（2020-2022年）行动方案》，也与“行动计划”紧密相系，将塑料污染治理纳入“门前三包”责任制以及生活垃圾分类等相关工作，有效解决背街小巷塑料污染；再者，“行动计划”贯彻《北京市文明行为促进条例》和《北京市控制吸烟条例》，包括减少乱丢烟头、塑料袋等废弃物的不文明行为；“行动计划”还与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关联，提出建立本市重点用塑单位一次性塑料制品使用和回收状况报告制度……待《行动计划》（征求意见稿）正式实施后，本市塑料污染治理“1+1+N”政策体系主骨架将基本建立，可以说是经济社会发展全面绿色转型的重要抓手之一。文/本报记者李泽伟 林艳

马上就访

超市里的连卷袋该怎么使？

在昨天公布的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》（征求意见稿）中，在批发与零售业的塑料污染治理举措中，提出将鼓励探索实施塑料连卷袋明码标价并单独收费的建议举措，北青报记者昨天就此走访各大超市和卖场发现，超市中的连卷袋使用非常普遍，对于连卷塑料袋如何规范使用，已越来越引发各大超市的重视。

北青报记者走访家乐福、物美、超市发等超市看到，消费者在购物过程中已经习惯使用塑料连卷袋。超市内水果、蔬菜、肉食、水产类、散装零食等产品销售处，每隔十几步就放有滚轴式的塑料连卷袋。

北青报记者注意到，除了水果、蔬菜销售柜台外，鱼类销售摊位前这种连卷塑料袋使用量更大，销售人员也习惯在称重鱼虾后，再多套一个袋子。这些塑料袋都由顾客自行撕取，有些市民在购物时往往会多撕下好几个。一卷100个的塑料连卷袋，经常一个小时不到就用完了。一家超市水果区的促销员说，超市采取了加强引导、劝解等措施控制免费连卷袋的使用，但连卷袋的使用量仍然很大。京客隆超市相关负责人表示，一把蔬菜才一两元钱，对连卷袋单独收费会增加消费者买菜成本，她建议通过更合适的方式收取费用，避免过度浪费。

据超市发副总赵萌介绍，北京市内的61家直营门店使用连卷袋，并分为大中小三种规格，全年投入大概364万元，从实际应用中还是存在大量浪费情况。“作为商家，我们也很头疼。店里不可能每个地方都派人看守，只能尽量善意地提醒，多做一些温馨提示。希望通过整个社会、媒体的呼吁，减少浪费，随着相关限塑行动计划的实施，我们从商家角度倡议和引导消费者，共同配合推进相关工作。”文/本报记者 李佳

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

关联点

建立塑料制品使用和

回收状况报告制度

《北京市生活垃圾

管理条例》

关联点

全市禁止生产、销售超薄塑料袋

关联点

将塑料污染治理纳入“门前三包”责任制及生活垃圾分类等相关工作

《背街小巷环境精细化整治提升（2020-2022年）行动方案》

关联点

减少乱丢烟头、塑料袋等废弃物的不文明行为

《北京市文明行为促进条例》、《北京市控制吸烟条例》