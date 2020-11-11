北京“限塑十条”拟全面治理塑料污染

为进一步加强本市塑料污染治理，昨天《北京市塑料污染治理行动计划（2020—2025年）》（征求意见稿）对外公开征求意见，全市将严控一次性塑料制品向自然环境泄露，减少不可降解一次性塑料制品使用。

《行动计划》（征求意见稿）共制定了十条具体“限塑”内容，聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业。从这十条具体内容来看，“限塑”内容将重点实施“一控、一减、两促进、三个一批”。

《行动计划》（征求意见稿）明确，将禁止、限制部分塑料制品的生产及销售，包括在全市范围内禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。今年年底，全市范围内都将禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具等。详见A4版