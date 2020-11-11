"双11"购物车里装的零食到底值不值得买？小心花钱还贴膘！

编者按：“双11”来啦，很多网友打算一键清空购物车……且慢！付款前，我们要和您唠一唠，购物车里各种好吃的零食，到底值不值得买！

咔嚓咔嚓，超级解压？

怕“吃了个寂寞”

少吃零食，是大家都知道的道理，但很可惜，少吃是不会少吃的。

毕竟，当心态崩了的时候，抱着薯片、虾条、饼干吃得咔嚓咔嚓、满嘴掉渣，感觉特别解压。

专家说

脆脆的膨化食品，往往离不开高油、高盐、高糖这“三剑客”的鼎力支持。基本上，除了过于充足的热量，这类零食很难提供其他营养素，只能让我们“吃了个寂寞”。

还有的人对零食爱得深沉，甚至不惜为此牺牲正餐。实际上，零食虽然能在短时间内为人体提供能量，却扛不住饿。长期缺乏营养，除了肉眼可见的痘痘，还会让人遭遇老长口疮的酸爽。

购买前，建议看看包装上的营养成分表。如果发现能量、脂肪、钠等指标后面的数字“爆表”，就不建议食用了。另外，如果看到“植脂末”“氢化油”“代可可脂”等字眼，表明其中含有反式脂肪酸。

如果你非吃不可，那就换小包装吧。建议在规律三餐的基础上，稍微用零食“溜溜缝”即可。而且，选购的应该是正规厂家生产的正规产品。

勤奋打工人，吃饭靠凑合？

喜提“便便烦恼”

如今，各种方便社畜的冲泡类食品不断推陈出新。宽窄各异的面条，粗细皆有的粉丝，麻辣咸香，立等可取，为辛勤工作的打工人和沉迷学习的学生族提供着便捷一餐。它有什么错呢？

专家说

如果顿顿方便面、各种粉丝，那么恭喜你，接下来你的“便便烦恼”也会与日俱增。这样说一定有人表示“不服”，里面明明有蔬菜包，根本没在怕的！其实，我们并不能指望“失去灵魂”的脱水蔬菜为身体提供需要的维生素和纤维素。而缺少纤维素，会使肠道蠕动减弱，让你每天的那件“大事”变成“难事”——一言不合就便秘。

在泡面或泡粉的时候，有些人还喜欢加上它的好伴侣——火腿肠。这样一来就会咸上加咸，营养也不均衡。

有的学生族、打工人更“壕”一点，会选择自热小火锅等自热速食来犒劳自己。提醒大家，这类食物虽然有碳水化合物、脂肪、蛋白质等，但并不能达到身体每日所需。吃的时候也要特别小心，以免蒸腾的热气烫伤。

佛系养生，健不健康？

还是“原装”的好

除了想吃就吃、爱咋咋地的豪放派吃货，生活中，也有不少人属于佛系养生的婉约派。他们的挚爱包括但不限于“浓缩成精华”的各种水果干，喷香扑鼻的多种坚果等。对于吃得是否健康的问题，似乎只可意会不可言传。

专家说

水果干制作工艺不同，如自然风干、晒干、冻干以及油炸等。水果在变身为水果干的过程中，自身的营养素会有所丢失，为了味道更好，其中还可能加入糖等成分。至于经过油炸的水果干，吃起来虽然带劲儿，但它的热量会一路攀升。所以说，水果干只能作为偶尔解馋的“小零嘴”，日常补充营养，还是要靠它的前身——新鲜的水果。

坚果是个营养丰富的小可爱，富含蛋白质、脂肪、矿物质和维生素E等营养素，但也要注意适量食用，千万不能一吃就停不下来。

“镇住肉肉”的神器——膳食宝塔

拯救“买买买”

不管双11到底想买啥，买对了还是买错了，咱们的小日子还是得过下去！这时就要隆重介绍一款能够帮助我们“镇住肉肉”的神器——膳食宝塔。

专家说

膳食宝塔的最底层是谷薯类及杂豆，平时我们可以适当增加粗粮摄入。第二层是蔬菜和水果，大家每天可以吃350克~500克蔬菜，记得搭配一个小水果，200克~400克就可以。

宝塔第三层是风靡人间的各种“肉肉”。比如，畜禽肉类可以吃50克~75克，鱼虾类可稍微多一些，每天可以吃一个鸡蛋。奶及奶制品，每天可以喝250毫升左右的牛奶，大豆及坚果在25克~35克。

最后，健康生活一定要记得控制油和盐的摄入量。

小贴士：零食按“级”吃 美味又健康

对于儿童来说，非正餐时间食用的各种少量食物和饮料都属于零食。儿童尤其是学龄前儿童，胃容量小，又活泼好动，容易饥饿。零食作为一日三餐之外的补充，可以满足能量及营养素的需求，应科学、合理地选择和安排，不要仅考虑口味和喜好。2018年中国疾病预防控制中心编制发布了《中国儿童青少年零食指南（2018）》，将儿童的零食分为三个等级：可经常食用、适当食用、限制食用。

可经常食用的零食

一般是低盐、低脂、低糖类的食物，可以每天食用。包括（1）奶和奶制品，豆及豆制品：主要提供优质的蛋白质和高吸收率的钙源，保证生长发育，增强骨密度。（2）新鲜的果蔬：保证正常的维生素、矿物质、膳食纤维的摄入。尽量吃整块儿的水果，特殊情况下再选择不加糖的鲜榨果汁或蔬菜汁。（3）未加工的谷薯类食物：如燕麦、煮玉米、全麦面包等，含有碳水化合物和膳食纤维，给予能量补充。

适当食用的零食

含有中等量的脂肪、盐、糖，每周可以摄入1至2次，不吃更好。一般包括：（1）果干类：如葡萄干、苹果干、香蕉干等。注意不要选择非纯天然晾干的，不然会含大量的糖分和食品添加剂。（2）简单处理的肉干类：牛肉干、鱼片、鱼罐头、肉脯等。加工的肉制品含有高盐，不建议过多摄入。（3）果汁含量超过30%的果（蔬）饮料。

限制食用的零食

包括奶糖、水果糖、冰激凌、炼乳、奶油蛋糕、炸鸡、炸薯条、薯片、可乐、膨化食品、方便面等。这些食物营养价值低，含有或添加较多脂肪、糖、盐等，不利于儿童健康。限制食用的零食建议每周食用不超过1次，而学龄前儿童建议每月食用1次，或者尽量不食用。

此外，儿童吃零食要注意三大原则：合适的时间，合适的食物种类和合适的量。合适的时间是指零食的进餐时间一般选择在两次正餐之间，零食补充与正餐间隔1.5-2小时，这样不会影响正餐进餐。合适的食物种类是指根据零食等级分类，首选奶类及其制品、新鲜蔬果和坚果。合适的量是指建议每日零食摄入量不要超过全天总能量的10%-15%。最后值得强调的是，儿童模仿、学习能力强，家长和老师应以身作则，引导儿童青少年养成“吃好正餐，适量加餐”的饮食习惯。（人民健康网综合自健康中国、北京日报）