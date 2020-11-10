“万步有约”走进上千个县（区） 超100万人次日行万步

日前，第五届“万步有约”健走激励大赛总结会暨第六届主办城市评选会在京举办。活动由国家卫生健康委疾控局指导、中国疾控中心慢病中心主办，中国红十字基金会、得实集团和万步网等提供支持，北京市怀柔区人民政府承办。总结会当天，山西省侯马市经过角逐，成功从北京市怀柔区手中接过主办城市接力棒，成为2021年第六届大赛主办城市。

身体活动不足是造成慢性病的重要危险因素。健走适宜人群广泛，能够长期坚持，防控慢性病最有效。中国疾控中心慢病中心主任吴静介绍，2015年，中国疾控中心慢病中心在21个省（自治区、直辖市）的22个“国家级慢性病综合防控示范区”，组织2760人开展中国职业人群“健走激励”干预研究项目，探索出了有中国特色、适合在职业人群中规模推广、行之有效的慢性病“健走激励”干预模式。

中国疾控中心慢病中心在全国范围内连续组织五届“万步有约”健走激励大赛，累计覆盖全国近40%的县、区（1098个县、区），超过100万人次参赛，营造了日行万步、科学健走的全民健康积极氛围。据了解，大赛根据健康行为学“阶段变化理论”的“行动产生”原理，充分结合职业人群组织性强和身体活动碎片化的特点，促使参赛选手持续100日完成每日一万步的健步走运动。

五届“万步有约”健走激励大赛，建立了以健走为基础的职业人群健康数据库，目前已累积了我国超10亿条职业人群健走数据、近60万条职业人群完整健康指标数据，验证了健走与血压、血糖、体脂、体重、体脂率的正向促进关系，并探索出具有中国特色的健康促进模式。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，万步有约大赛以健走为切入点，将健走专项行动与慢性病综合防控示范区建设紧密结合，创造性地发挥功能社区的优势，体现了关口前移、预防为主的理念，是大众健身与慢病防控的有机结合。他希望大赛全面总结过去5年的活动经验，继续探索优化适合中国职业人群特点的健康促进和健康管理模式，将“万步有约”坚定不移地传承下去，为实现健康中国建设的宏伟目标贡献新的、更大的力量。

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，今年北京怀柔的万步有约大赛充分利用了互联网与信息技术的优势，强化了在线报名与互动，通过设置两种赛程和一系列“云端万步”线上活动，掀起了一轮全民健身新潮流。其中，精英赛通过佩戴比赛专用计步器开展职业人群健走比赛，推广中等强度运动干预技术，吸引了28个省、直辖市和自治区的432个区县组队参赛，14053个竞赛团队超过20万参赛选手参加。拓展赛邀请普通市民利用个人手机参与万步健走，将持续至12月，目前参与人数已超过20万。

怀柔区副区长焦宝军表示，本次大赛是疫情常态化形势下开展群众性健身运动的一次创新探索，也是抗疫成果的巩固和抗疫精神的传递与传承。作为第五届“万步有约”健走激励大赛主办城市，已建成健康主题公园6个、健康步道12条，健走已逐步成为怀柔市民健身活动的首选方式。

大赛主办方介绍，在未来的赛事中，“万步有约”健走激励大赛将继续探索中国特色的健康促进模式，积极响应《健康中国行动（2019-2030）》的号召，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，持续完善赛制，扩大活动覆盖面，让更多的人加入到健走的队伍中。