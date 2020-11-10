四川大学华西医院皮肤科主任 蒋 献 □医师 杜 丹

爱美之心人皆有之，不少人将色斑视为变美路上的绊脚石，为了祛除它使尽招数。而在皮肤科医生看来，无论是黑色素沉积在表皮的咖啡斑、雀斑，还是黑色素沉积在真皮层的真皮斑、雀斑样痣等，都可通过不同方法祛除。

外用药物。利用氢醌、曲酸、壬二酸、鞣花酸、甘草黄酮等美白剂，从源头上抑制酪氨酸酶的活性，可以减少黑色素的产生。维A酸、果酸、水杨酸可促进含黑色素的“角质形成细胞”脱落。绿茶提取物、烟酰胺等可抑制黑色素转移，也有美白作用。

系统药物。遵医嘱口服氨甲环酸、还原型谷胱苷肽、维生素C、维生素E等。氨甲环酸能从源头上抑制酪氨酸酶活性，还原型谷胱甘肽、维生素C、维生素E等可以逆转黑色素生成过程，从而美白。

物理治疗。激光祛斑是利用选择性光热作用，对黑色素颗粒瞬时造成损伤，但周围正常皮肤组织不受影响，这样就能在保护其他正常组织的同时，快速有效祛斑。美白成分导入是通过阻止黑色素产生、加速黑色素代谢祛斑。按照皮肤代谢周期，至少要1~2个月能见效。随着年龄增加，代谢周期会增加，见效时间也会增加。长在皮肤表皮层的斑相对容易祛除，耗时较短，而真皮层的斑会让有些人感觉见效缓慢或无效。祛斑过程较慢者，切忌因心急而胡乱用药，以免有损身体。▲