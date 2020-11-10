上点“小手段”，立规矩

北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长 顾明远

“他还只是个孩子，能知道什么？”对于还未上小学的孩子，很多家长觉得他们太小，还不能明事理、辨是非，顺着、哄着就行了；也有家长认为，没有惩罚，培养不出优秀孩子。无论孩子多大，犯错是大是小，都要让他承担后果，适度“惩罚”很有必要。

度过婴儿期的孩子，对外界环境接触增多，神经心理发展迅速，易产生同情感、荣誉感、信任感，正确引导下，可逐步区别好与坏，喜欢与不喜欢。同时，由于缺乏对危险事物的识别能力和自我保护能力，极易发生意外伤害。作为一种教育手段，适当“惩罚”可以帮孩子认识“规则”、辨别是非，甚至建立是非观、人生观。但是，惩罚不是简单的暴力手段，而是通过一些方法，让孩子明白做错事会有哪些后果，并最终让他们朝正面、积极的方向去发展。若不问缘由、惩罚不当，只会给孩子带来负面感受。比如，在被惩罚的过程中感受到恨意、孤独或罪恶感等，甚至觉得爸爸妈妈对自己不好，让亲子关系变得紧张；或者认为他们要接受惩罚是因为“他们还小，没有反抗能力”，进而产生以大欺小的“效仿”行为。想通过“惩罚”帮孩子建立规则意识，适度和方法非常重要，具体可参考以下几个“小手段”。

1.承担自然后果。让孩子亲身体验犯错后带来的自然后果，从中接受教训。比如，做恶作剧，把垃圾桶打翻，就应承担起将垃圾整理干净的责任；吃饭时将餐具、饭菜丢到地下，饭后就要清理干净地面。如果在公众场合，孩子很抗拒，家长可以和孩子一起行动；即使家长独自善后，也要告诉孩子，“因为我是你的妈妈，我要为你做的事情负责，但我更希望你能为自己负责”。

2.没收喜欢的东西。孩子抢了别人的玩具时，简单说教或许并不能让孩子理解“错在哪里”。此时，暂时没收孩子最喜欢的一个东西，对他说：“妈妈把你最喜欢的汽车拿走，你会有什么心情呀？”可以帮孩子将心比心，试着理解别人。

3.画画。当孩子出现伤人、偷拿东西等情况时，家长应控制好自己的情绪，鼓励孩子描述事情发生的原因和细节，从而更好地理解孩子内心的想法。若孩子不愿说，可以让他画画，根据画面内容，再判断孩子的心理，辨别问题。

4.对不好的行为开“罚单”。5岁以上孩子已经明白奖励的含义，同样也明白支付“罚金”的含义。可以和孩子商议一个“集星星”的规则，当星星达到一定数量时，可以实现一个愿望或购买一个玩具；若有不刷牙、不早睡等破坏规则的举动，就得摘掉一枚。

实施以上“手段”时，几个大的原则一定要坚持。

第一，不严重的问题分散注意。当孩子看到商场琳琅满目的商品时，免不了这碰一下、那摸一下，这是天性，可以通过分散注意力让他尽量遵守规矩。比如，在孩子摸来摸去，弄乱货柜上的商品时，可以让他一起来挑选商品。

第二，惩罚内容需坚定执行，不能妥协。孩子因惩罚而哭闹不可避免，家长可用其他方法安慰，不能孩子一哭就心软。

第三，事先告知惩罚后果。对于孩子的不当行为，事先告诉孩子如果你继续这样做，就会有什么样的后果，这样他也能认真思考该不该继续。比如，孩子不好好吃饭时，可以提前告知“如果你不好好吃饭，等下饿了也不会有饭吃，因为已经错过吃饭时间。”

第四，家长要控制自己的情绪。跟孩子交流时，家长要注意措辞，不要吓唬、威胁孩子。应就事论事，不要伤害孩子自尊心，处罚后及时安抚。▲