有些中老年女性常有口干、眼干、关节痛、反复腮腺肿大、乏力等症状，去医院被诊断为干燥综合征。这是一种侵犯外分泌腺体，尤以侵犯唾液腺和泪腺为主的慢性自身免疫性疾病。中医认为，其属于“燥证”范畴，病机关键在于阴虚，轻则肺胃阴伤、重则肝肾阴亏，多因外部风寒热邪进入机体化燥伤阴，或素体阴虚、先天不足等，使阴津、气血不足，血瘀络痹所致。

患者若出现口干目涩、关节痛、乏力、眩晕耳鸣等症状，不妨试用此方：取桑葚20克、红花10克，二味共煎取汁饮用，每日1剂，不拘时频饮。

桑葚味甘酸，性微寒，入心、肝、肾经，具有补血滋阴、生津止渴、润肠燥等功效，主治阴血不足导致的头晕目眩、口干、耳鸣心悸、烦躁失眠、腰膝酸软、须发早白、大便干结等症状，为滋补强壮、养心益智的佳果。红花性温、味辛，入肺经而破瘀血，可活血润燥、消肿止痛。干燥综合征患者常有气血瘀阻表现，如肌肤甲错、结节红斑、皮疹、腮腺肿大、四肢关节疼痛或活动不利、舌暗少津或有瘀点，应使用活血药治疗。红花性味偏温热，故用量宜小，防止阴液未复而再损伤。两味合用，可养血活血，缓解干燥综合征。

需注意的是，儿童、脾虚者及糖尿病患者不宜多食桑葚。有出血风险者慎用红花。如服用一段时间未见好转，应及时就医。