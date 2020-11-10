减肥由大脑决定 而非意志力

发表在《神经影像》杂志上的新研究发现，减肥不是由意志力决定的，而是与大脑中某种神经网络的连接模式有关。

以色列本·古里安大学研究团队根据年龄筛选了92名腰围过大、血脂异常的参与者，进行为期18个月通过干预生活方式减肥的试验研究。干预前，参与者首先接受一系列脑成像扫描和行为执行功能测试。根据研究人员的测量，6个月的节食后，参与者体重有了最大程度的减轻。研究人员发现，大脑与控制着饥饿和饱腹感的胃基底电节律之间的连接区域有一个神经子网络，这个子网络的连接模式与参与者体重的减轻有重要关联。但令研究人员惊讶的是，高水平的意志力，从行为上衡量是减肥的主要因素，但在实际测量中并没有反映在大脑连接的模式上。相反，大脑中初级视觉皮层的解剖学位置，却是这个子网络中最活跃的节点。也就是说减肥不仅仅是意志力的问题，它实际上与更基本的视觉和嗅觉有关。那些对看到和闻到食物时神经反应增强的人，总是会吃得过多，从而导致体重增加。

研究人员称，这项新研究成果证实，相较意志力，作为人类主要感官的视觉所捕捉到的信息是触发进食的重要因素。这一结果可能对解读肥胖原因和节食反应机制具有重要意义。▲

（徐 蔓）