直播预告：关注新生儿眼健康 护佑儿童明亮双眸

新生儿先天性和发育性眼疾是引起新生儿致盲、弱视的主要原因，如果新生儿眼底病不能在早期发现，就会错过了疾病治疗的“关键期”，给孩子和家庭造成沉重负担。儿童眼底疾病如果可以尽早发现，就能够最大程度预防和阻止其他眼部问题的发生。但是新生儿无法像成人那样表达眼部或视觉障碍，家长该如何发现孩子眼部异常呢？如果发现孩子有眼底疾病又该如何治疗呢？

2020年11月10日（周二）14:30-15:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请暨南大学附属深圳市眼科医院业务副院长、主任医师张国明来到直播间，和大家分享关于新生儿眼底疾病的相关内容，欢迎大家收看！

专家介绍

张国明，暨南大学附属深圳市眼科医院业务副院长，眼底病学科带头人，儿童眼底外科首席专家，主任医师，硕士研究生导师。

现担任中国医师协会眼科医师分会眼底病专委会委员、海峡两岸医药卫生交流协会眼科专业委员会儿童视网膜病学组副主委、玻璃体视网膜学组委员，中国妇幼保健协会儿童眼保健委员会常务委员，广东省医学会新生儿学分会早产儿视网膜病学组副组长，广东省眼健康协会儿童青少年眼保健专业委员会副主任委员，广东省优生优育协会儿童眼保健专业委员会委员，广东省视光学学会低视力康复专业委员会委员，深圳市医学会眼科分会和新生儿分会委员，深圳市医师协会理事。

擅长

长期从事眼底病专业，擅长儿童眼底病的诊断和手术治疗。

新生儿眼底筛查的必要性

新生婴儿因为受到遗传以及外界环境的影响，可能会导致眼球和眼内组织有发育畸形的危害，会出现先天性眼部疾病。对此进行眼底筛查，可以将眼病在没有危机视力之前就提前做好防治，减少眼病对新生婴儿健康的危害。

若是新生儿在眼底筛查发现问题之后，医生会根据婴儿眼部病情程度来判断治疗方法，一般对于轻度的眼部病变是不需要特殊治疗，只需要定期检查，但如果眼部疾病比较严重的则需立即进行治疗，可以通过内科治疗或者手术治疗的方法，另外治疗期间还需要定期复查。

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