天津两个区域调整为中风险地区
新华社天津11月9日电（记者张建新、栗雅婷）记者9日从天津市卫生健康委获悉，自2020年11月9日24时起，天津将滨海新区汉沽街、中心渔港冷链物流区A区和B区划定为中风险地区，天津市其他区风险等级不变。
天津市卫生健康委副主任、天津市疾控中心主任顾清表示，该区域风险等级调整后，疾控部门将对医疗机构、有传播风险的场所、单位和社区开展重点人群的强化监测，同时采取相应的管控措施，持续至末例病例或无症状感染者报告后14天。
11月7日至今，天津市报告本土确诊病例及无症状感染者各1例，目前调查结果显示均与中新天津生态城天津海联冷冻食品有限公司冷库高度关联。
天津市滨海新区防控指挥部副总指挥、副区长梁春早介绍，滨海新区将升级管控，对中新天津生态城7家冷链物流企业的364名员工全部实施集中隔离，其中229名员工居住的汉沽街被定为中风险地区，疾控部门将对居住于此的7.7万人进行全员核酸检测，对中新天津生态城的相关冷库所有人员进行核酸检测，最大限度降低疫情传播风险。
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