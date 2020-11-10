多笑比大笑更延年益寿
“笑一笑，十年少”。近日，瑞士巴塞尔大学一项新研究发现，相较于笑容程度，笑容的频度与心理健康关联性更高，多笑比大笑更延年益寿。
巴塞尔大学心理学系临床心理学和流行病学研究小组的研究员西娅·詹德·谢伦伯格博士和伊莎贝尔·柯林斯博士，在校内招募了41名平均年龄22岁的心理系学生(其中女性33人)。在为期14天的追踪随访中，参试者每日随机接收到8次手机语音提问，回答“刚才为啥会笑”“是礼貌性一笑、哈哈一声笑还是笑到流眼泪”等问题，并就今日遭遇的压力事件和身体反应(如头痛、失眠、坐立不安等)进行描述。结果发现，人们每天平均笑18次，笑意通常来源于与他人的正面互动和自我愉悦体验。感受到笑意的程度和频度因年龄、性别及一天中的不同时段而有所差异，例如女性通常比男性更爱笑；一天中时不时就笑一笑，比一次性捧腹大笑更有助于减轻压力、改善情绪。（敏稳）
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