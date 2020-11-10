高盐饮食损害人体抗菌能力
据英国《新科学家》杂志网站报道，研究人员对实验小鼠和10位人类志愿者开展研究后得出结论称，高盐饮食可能损害人体抵抗细菌感染的能力。
德国波恩大学医院的克里斯蒂安·库尔茨和他的团队首先证明，摄入高盐饮食的小鼠对抗由大肠杆菌引起的肾脏感染和由李斯特细菌引发的全身感染的能力较弱。随后，他们在正常饮食基础上，每天给10名20至50岁的健康男女额外增加6克盐。一周后，与服用额外食盐之前的个体相比，这些人体内一些免疫细胞（称为中性粒细胞）吞噬和杀死细菌的能力大大受损。
该团队认为，当人们摄入过量盐分时，身体会释放激素使人体排泄更多盐，这些激素包括糖皮质激素具有抑制全身免疫系统的副作用；其次，当盐含量高时，尿素会积聚在肾脏内，而尿素会抑制中性粒细胞。 （胡珍）
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