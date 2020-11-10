走出精米白面的饮食误区

中国是水稻的故乡，稻米是国人传统主粮之一，产量约占全国粮食总产量的31%，但消费量占口粮消费总量六成多。民以食为天，稻米可以说是事关国民健康福祉的大事，然而，国人在稻米加工和消费方面存在很大误区。

吃米不应一味求精

吃“精米白面”已成为很多人日常饮食的习惯，似乎也成为生活水平提高的标志之一。人们在购买大米时，注重色泽等品相，倾向于挑选“白、亮、透”的。中国粮油学会粮油营养分会近日发布的《稻米营养减损加工与美味白皮书》（简称《白皮书》）称，当前国内稻米行业存在较为严重的过度加工问题，浪费宝贵的粮食资源和能源，不利于国家粮食安全，也导致大米口感降低、营养失衡等诸多问题。

《白皮书》指出，长期以来，中国稻米加工企业过度加工现象普遍。出米率是衡量稻米加工程度的核心指标，国内稻米企业糙米出米率平均比日本同行低1.5%—2%。

《白皮书》是在日前举行的以“双核驱动、美味自然香”为主题的中粮集团中化集团合作签约暨中粮福临门自然香大米全国首发仪式上发布的。消费者要“吃得饱”更要“吃得好”，中粮和中化的合作，是基于双方在农业产业链上下游高度互补的业务，建立起战略合作关系，在产业布局、订单种植、原粮购销、溯源背书、技术研发等领域加强战略合作，形成优势互补。

更营养成消费趋势

稻米过度加工、出米率低导致哪些问题呢？对于很多人来说，能想到的最直接的危害就是浪费粮食。的确如此，由于过度加工，一些工序如抛光，对米粒进行打磨，造成损耗，浪费总量惊人。此外，过度加工还消耗了大量电力能源。

与造成的浪费相比，过度加工导致的健康危害则需要引起重视：一是造成养分流失，进而导致营养失衡；二是造成膳食纤维丧失，不利于一些慢性疾病的防治。

中粮粮谷控股有限公司党委书记、总经理华简表示，中粮粮谷作为中粮集团旗下经营主粮业务的专业化公司，始终以“守护十四亿国人餐桌上的幸福”为己任，不断实现老百姓从“吃得饱”到“吃得好”的追求。福临门自然香大米系列产品会让消费者吃得更香、更营养、更健康，引领大米消费趋势进一步迭代升级。

科学助力餐桌健康

消费者吃得健康要在需求端和供给端同时发力。当前，全社会都在积极参与整治餐饮浪费。由于公众对稻米过度加工所造成的粮食浪费了解不多，对其造成的深层次健康问题更是知之甚少，再加上长期以来形成的“精米白面”消费习惯，对此问题不那么敏感。因此，《白皮书》建议，加大科普力度，讲清楚背后的科学道理，引导公众树立理性的稻米消费观。

粮食从业者也应该积极行动起来，推进稻米减损加工，减少稻米产后损失，促进节粮减损，适应中国大米产品多样化、营养化、健康化发展趋势，切实承担起确保粮食安全，满足人民对食物营养美味需求的使命。

中化农业推出的全程品控溯源管理，其背书的每一袋大米，对应一张粮证和全球唯一的区块链溯源码，并从时间、地理、品质三个角度实现稻种植、仓储、加工、品评、物流和销售各环节的溯源管理，完成“数字农业、精准农业、智慧农业”转型升级。