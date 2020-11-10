陪娃写作业为啥减健康（新视野）

有人说，压垮一个成年人，只需要一个家长群。

最近，有位家长在短视频中大呼：“我就退出家长群怎么了？”他认为，老师经常在群里要求家长批改作业、辅导功课，使得自己承担了老师应负的责任和工作。

抛开家长群的是与非不论，在相当多的家长眼里，陪孩子写作业、批改作业已经成为一种苦不堪言、比上班还累的差事，让人难以忍受，甚至会损害健康，引发疾病。

几年来一直流传着一些真假难辨的事情：有位妈妈因为辅导孩子写作业，气到昏厥，引发脑溢血；还有家长陪孩子做了5年作业，结果得了心梗住院了，还做了两个支架……笔者认识的家长里，就有因为陪孩子写作业，弄出抑郁症来的。

每代人都要抚养、教育孩子，为什么偏偏“这一届家长”身体素质这么差？陪孩子写个作业就能陪出毛病来？健康是怎么被损害的？主要是急的。

首先，小学生的作业，语文、数学、英语，家长都会，难以保持耐心，也不太会教，于是就着急了：这么简单都不会？上课干吗去了？“业务辅导”一下子变为“态度声讨”。

其次，人比人气死人。家长看别人家的孩子时，往往戴着“偏光眼镜”，只看到优点、长处。这就是田忌赛马，只不过反其道而行之，老拿别人家孩子的长处比自己孩子的短处。这么一比，自家孩子处处落后，能不着急？

第三，家长在工作中看得真切，社会竞争多么激烈，生存压力多么大，需要具备多么好的素质才能如鱼得水，才能披荆斩棘啊。自然希望孩子能在求学阶段紧张起来，压力不知不觉中传导给孩子。可孩子会觉得家长太蛮横，会抵触、反抗。家长呢？一番苦心不被理解，看着写作业拖拉、错误满篇的孩子，着急啊！

就这样，急火攻心，气冲上头，天天如此，看不到光明的前途，心理健康在日损月耗中被侵蚀、被掏空，急出毛病、气坏身子，恐怕在所难免。周瑜不就是给诸葛亮活活气死了吗？

对此不能掉以轻心，必须想法应对。对于着急，良药是慢。陪孩子写作业如果是无法避免的，那就要用慢心态来应对。须知孩子的成长不是一夜之间的事儿，得慢慢来。不会的题，慢慢讲，一遍不会来两遍，两遍不会来五遍，总有会的时候。

最重要的是，少做横比多做纵比。自己的孩子学得慢，那就慢一点，稳一点，有点滴进步就行。长跑比赛的冠军，一开始不都是在后面跟着别人跑？教育是长期的事业，得抛弃短跑思维。每个人都有属于自己的起跑线，前后不一，而健康线却贯穿始终，您说是吗？