帮助老年人乐享数字生活

加快制定法律法规，保护老年人在使用智能技术上的合法权益；建立“无码绿色通道”，采取替代措施；主动开展互联网适老化改造，提供“关怀模式”“长辈模式”的服务应用……前不久，北京市老龄办、老龄协会发出一份智慧助老的行动倡议书，提倡帮助老年人迈过“数字鸿沟”。同时，民政部有关负责人也表示，将重点推动解决老年人在民政服务中遇到的智能技术困难。让老年人乐享数字生活，更多行动在路上。

数字时代，老年人是不容忽视的网络用户群体。根据中国互联网络信息中心发布的数据，截至2020年6月，中国已有9.4亿网民，其中60岁及以上老年网民占10.3%。这意味着，我国约有9600万“银发网民”，规模不容小觑。因此，为“银发网民”画好像，了解他们的上网特点、兴趣偏好、网络需求，以及在网络空间遇到的各类问题难题，很有必要。

根据相关研究，当前“银发网民”面临的主要问题有两方面：其一，有些老年人想上网，却跟不上时代节奏，不会用智能手机和移动互联软件；其二，有些不法分子针对老年人上网布设陷阱，一些老年人网络识别和防范能力不强，容易轻信谣言、陷入骗局。无论哪种情况，都提醒我们，为老年人营造一个良好的网络空间，引导老年人健康上网、安全用网，应该成为全社会的共同课题。

科技发展是对人类的馈赠，老年人也应该成为受益群体。整体上看，数字时代的数字产品为人们的生活带来很多便利，应该更加注重解决老年人的使用难题，不能让他们由于不懂二维码、不懂APP而失去了通过手机看病挂号、打车出行的机会。比如，在车站、机场、公园、银行、医院、商场等公共场所，为老年人提供必要的信息引导和人工帮扶，就是弥补“数字鸿沟”的有益之举。

“数字鸿沟”要填平，清理那些针对老年人的“数字陷阱”同样不能忽视。中国社科院的一项报告显示，约2/3的受访中老年人在互联网有过上当受骗或者疑似上当受骗的经历。让老年人“会上网”，而且也要免于被骗，离不开构建一个健康安全的数字环境。比如，应用平台可以打造老年人专用模块，开启过滤、提醒等功能，将一些诈骗信息和病毒软件拦截在外；又如，一些手机厂家推出亲情守护模式，家人可以远程删掉垃圾短信、终止诱骗支付等。为老年人净网，需要全社会共同努力。比如，网络基础设施、软硬件应该从老年人实际出发设计友好使用程序，来自家庭成员的耐心劝导、情感陪伴也十分重要。服务更温馨，设计更合理，让权威、健康、有趣的内容真正传播到老年人身边，才能营造好善待老年人的数字生态。

我们不仅要尊重老年人在数字时代的权益，而且要构建守护“银发网民”的健康安全空间。迈入数字时代新征程，助老年人迈过“数字鸿沟”、越过“数字陷阱”，才能让老年人更好跟上时代、享受数字生活。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 10 版）