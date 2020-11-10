既要坚定信心 也要加强防范

日前，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》，要求在做好进口冷链食品新冠病毒检测工作的基础上，充分发挥消毒对新冠病毒的杀灭作用。“非常及时，绝对必要”“措施有力，精准施策”，《通知》公布后，赢得网友纷纷点赞，让广大群众吃下了一颗“定心丸”。

当前，疫情仍在全球蔓延，外防输入、内防反弹压力还很大。近段时间，一些地方陆续出现进口的冷冻食品外包装标本新冠病毒核酸检测呈阳性等情况，引人关注。从这个角度而言，《通知》的印发，既是堵住漏洞、补齐短板、确保进口冷链食品安全的内在要求，也是让人放心安心的务实举措。

面对突如其来的严重疫情，我们经过艰苦努力，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果，现在我们更有信心、有能力夺取抗疫斗争全面胜利。在坚定信心的同时，也要加强防范。从个人角度而言，我们每个人都是疫情防控的一道防线。到正规的超市或市场选购生鲜产品、清洗加工时做到生熟分开、加工烹调海鲜做到烧熟煮透……在日常生活中做好防护措施，养成良好习惯，我们就能让病毒没有任何可乘之机。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 11 版）