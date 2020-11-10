上海51岁男子确诊罹患新冠肺炎 与进博会没有关联

中新社上海11月9日电 (记者 陈静)上海9日晚举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会，一位51岁男性确诊罹患新冠肺炎。他的4名家属、16名同事核酸检测全部阴性。上海市卫健委主任邬惊雷表示，该患者近期没有接触过冷冻食品，相关部门对其从事的工作与确诊前的行动轨迹进行了排摸，与进博会没有关联。

邬惊雷表示，该病例居住地浦东新区祝桥镇营前村被列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

上海市浦东新区副区长李国华透露，今晨，浦东新区人民医院发热门诊报告一例疑似新冠肺炎病例，经上海市疾控中心复核，核酸检测结果为阳性，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

邬惊雷指出，上海将持续加强发热门诊、社区发热哨点、诊室和药房对可疑病例的监测。他说，该病人首诊就是被发热门诊监测哨检查出来的。这是发热门诊监测哨重要作用的体现。

据该病例自述，自4月8日起，其在浦东机场西区航司货运站从事搬运工作，至今未曾离沪；发病前14天内无中高风险地区旅居史、无新冠病毒感染者接触史，近3个月内无其他医疗机构就诊史。该名男子8日13点45分因发热、鼻塞、乏力等症状，独自骑车至浦东新区人民医院发热门诊就诊，入院体温37.5摄氏度，肺CT显示双肺多发磨玻璃样。该病例当晚被留置该院发热门诊隔离观察。9日，该男子被转运至上海市公共卫生临床中心接受隔离治疗。

据悉，上海市、区相关部门立即行动，组成联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查，排查追踪相关人员。

李国华表示，目前，已排查到该病例密接者181人，其中106人已落实集中隔离医学观察，其余75人正在闭环转运中。工作人员已对相关场所的食品、物品、环境等进行采样，共采集462件样本，完成核酸检测127件，结果均为阴性。该病例在沪居住地、工作场所、14天内到访过的相关场所均已被封闭管理、终末消毒。

邬惊雷表示，在进博会期间的疫情防控中，上海抓好入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨这六个关键的环节。“我们主要做好‘五个全’：人员全程闭环管理、入境人员全链条可追溯、所有人员全量进行核酸检测、进入场馆全部查验准入、全面进行环境清消；构筑四道防线：国境、城市、区域、展区。”

在人员管理方面，邬惊雷表示，上海重点对所有入境人员实施入境检疫，落实百分之百健康声明、体温检测、核酸检测，落实14天隔离观察；在物品管理方面，上海重点对所有供进口博览会物品开展检验检疫，规范进口冷链产品的采样、检测、消毒工作。