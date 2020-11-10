天津第138例本土确诊病例病毒全基因组测序结果：与北美流行毒株高度近似

中新网11月10日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，11月8日，天津市疾控中心对本市第138例本土确诊病例呼吸道标本和相关冷库环境涂抹样本，并进行了新冠病毒全基因组高通量测序和序列分析。9日测序分析结果显示：与北美3至6月份流行毒株高度近似，属于L基因型欧洲家系分支II(北美分支)。

天津市人民政府新闻办公室官方微博截图