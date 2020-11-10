青海7.8万因病致贫返贫人口全部脱贫
本报西宁11月9日电 （记者贾丰丰）记者从青海省卫生健康委员会了解到：截至目前，全省53.9万建档立卡贫困人口中7.8万因病致贫返贫人口已全部脱贫，全省县乡村三级医疗机构、人员和服务能力“空白点”全部清零，贫困人口基本医疗有保障全面达标。
2016年以来，青海省开展“大病集中救治一批、慢病签约服务一批、重病兜底保障一批”行动，先后4次扩大大病救治病种范围，由9种扩大到35种，全省大病贫困患者2.33万人已全部得到救治。同时开展贫困患者与家庭医生、村干部签订医疗服务协议、医疗报销服务协议“双签约”服务，全省5.4万余名慢性病贫困患者纳入家庭医生签约服务管理，实现应签尽签，履约率达99.61%。此外，青海省还巩固完善大病保险倾斜政策，将农牧区贫困人口住院医疗费用政策范围内大病保险起付线由5000元降至3000元、报付比例由80%提高到90%，特别是随着“先住院后结算”“六减免”等健康扶贫政策的有效落实，贫困群众“看得起病”的保障水平明显增强。
《 人民日报 》（ 2020年11月10日 11 版）
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